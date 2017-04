L’ONORE E IL RISPETTO 5/ Anticipazioni terza puntata 14 aprile 2017 e commenti su Twitter: Antonia è morta dav

L'onore e il rispetto 5

L’ONORE E IL RISPETTO 5 - ULTIMO CAPITOLO, ANTICIPAZIONI TERZA PUNTATA 14 APRILE 2017 I fan della fiction L’onore e il rispetto 5 - Ultimo capitolo sono in apprensione: abbiamo infatti lasciato Tonio in trappola, con di fronte a sé De Nicola e i suoi uomini armati fino ai denti. Le prime anticipazioni sulla terza puntata che andrà in onda venerdì 14 aprile fanno ben sperare, perché a quanto pare Fortebracci riuscirà a cavarsela ed entrambi gli uomini giureranno di far fuori l’altro. Il protagonista, infatti, vuole vendicare la sua famiglia: ha avuto un importante ricordo in cui Ettore gli confessava di aver ucciso Carmela e di aver fatto saltare in aria l’auto che trasportava Antonia e Jonathan, i suoi figli. Dunque sembrerebbe che la fuga di Ricky non sia bastata a salvare i bambini. E i fan su Twitter stanno esprimendo il loro dispiacere proprio per questa notizia, perché non si aspettavano che Antonia uscisse di scena. C’è da dire, tuttavia, che in realtà potrebbe essere ancora viva. Del resto De Nicola aveva detto a Tonio quelle parole mentre lo stava torturando per sapere come mettere le mani sul tesoro della mafia e potrebbe quindi appositamente voluto calcare la mano con il suo avversario. Le anticipazioni ci dicono però altro di importante su Ettore. Rosalinda e De Nicola stringeranno infatti un importante patto, oltre che iniziare una storia d’amore che renderà ancora più forte il criminale. Trapanese verrà a sapere della relazione della nipote con il suo socio d’affari?

