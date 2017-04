LAST KNIGHTS/ Su Rai Movie il film con Morgan Freeman

Il film è in onda in prima serata su Rai Movie

LAST KNIGHTS, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 8 APRILE 2017: IL CAST - Last Knights è il film in onda su Rai Movie oggi, sabato 8 aprile 2017 alle ore 21.20. Una pellicola d'avventura e storica che è stata diretta nel 2015 da Kazuaki Kiriya (Kyashan - La rinascita, Goemon) ed interpretata da Morgan Freeman (Seven, Le ali della libertà, Il cavaliere oscuro), Clive Owen (i figli degli uomini, Inside man, King Arthur) e Aksel Hennie (Hercules - Il guerriero, Sopravvissuto - The martian, Headhunters). Last Knights è ispirato alla leggenda giapponese dei 47 ronin, un gruppo di guerrieri samurai (ronin viene detto il samurai senza onore, che ha perso il suo padrone o è stato cacciato via) che tramano per vendicare il loro signore, fatto uccidere per avidità da un funzionario imperiale corrotto. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

LAST KNIGHTS, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 8 APRILE 2017: LA TRAMA - Raiden (Clive Owen) è il capo della guardia del nobile moresco Bartok (Morgan Freeman), solo e senza figli maschi. Questi decide quindi di lasciare il suo titolo proprio a Raiden. Il Primo Ministro dell'Impero Geza Mott (Aksel Hennie), avido e corrotto, umilia pubblicamente il nobile Bartok che si era rifiutato di pagare una tangente e lo fa condannare a morte da un tribunale corrotto per avere disonorato l'Impero. Ad eseguire la sentenza dovrà essere lo stesso Raiden, altrimenti lui stesso sarà condannato a morte per non aver obbedito agli ordini del Primo Ministro. Dopo aver compiuto il terribile gesto Raiden però scioglie la sua armata e si eclissa, abbandonando tutti. Geza Mott, spaventato dalla possibilità che Raiden voglia cercare vendetta, fa pedinare l'ex capo delle guardie ma scopre ben presto che quest'ultimo si è rapidamente ridotto ad un alcolizzato e non è neppure più in grado di sollevare una spada. I soldati di Raiden si sono tutti rifatti una vita mentre lui è sempre più disperato e lontano da tutti. Raiden arriva a venere la spada che Bartok stesso gli aveva donato per comprarsi da bere e quando incontra la figlia di Bartok in un bordello, non dimostra nè di averla riconosciuta nè di volerla aiutare. Questi ultimi eventi convincono Geza Mott a ritirare le spie che segretamente da oltre un anno vegliano su Raiden, ormai considerato un innocuo relitto. In realtà si è trattato di una lunga ed estenuante macchinazione e appena la sorveglianza viene rimossa Raiden è pronto a ritrovare i suoi vecchi compagni per mettere in atto la sua vendetta contro Geza Mott. Il Primo Ministro però non si lascerà cogliere impreparato e fare giustizia non sarà così semplice.

