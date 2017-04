LORELLA CUCCARINI/ Ospite di Silvia Toffanin: la crisi con Heather Parisi ai segreti di famiglia (Verissimo)

Lorella Cuccarini a Verissimo

LORELLA CUCCARINI, OSPITE DA SILVIA TOFFANIN (VERISSIMO, 8 APRILE) - Lorella Cuccarini sarà ospite nel salotto di Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo che andrà in onda questo pomeriggio, sabato 8 aprile. Non è la prima volta che una delle più importanti showgirl italiane è invitata alla trasmissione del sabato pomeriggio di Canale 5. Già lo scorso anno era stata presente in studio all'indomani della fine dello spettacolo del sabato sera Nemicamatissima, senza voler commentare le sterili polemiche, come le aveva definite quel giorno, riguardanti il suo rapporto con Heather Parisi. Anche stavolta si parlerà di Nemicamatissima e del suo nuovo libro, intitolato 'Ogni giorno il sole', in uscita la prossima settimana (giovedì 13 aprile).

LORELLA CUCCARINI, OSPITE DA SILVIA TOFFANIN: LA POLEMICA CON HEATHER PARISI (VERISSIMO, 8 APRILE) - Di recente, Lorella Cuccarini è stata intervista dal noto settimanale Oggi, per cui scrive anche una delle firme più pungenti del gossip italiano, Alberto Dandolo. La Cuccarini ha rivelato che il suo Nemicamatissima, con cui ha ottenuto ascolti molto importanti nel prime time di Rai Uno, potrebbe entro poco tempo diventare un format da esportare anche in altri Paesi del mondo. In merito alle polemiche nate durante e dopo il programma Nemicamatissima con Heather Parisi, Lorella Cuccarini ha voluto ribadire la propria posizione, vale a dire non commentare quanto poi accaduto, relegando a mero gossip quanto successo, ricordando l'abbraccio finale tra lei ed Heather, che ha idealmente spento, per qualche ora, qualsiasi nota polemica, salvo poi arrivare nuove frecciatine, nel corso degli ultimi mesi, da parte della collega, che ha fortemente criticato il programma Nemicamatissima. Nell'intervista rilasciata al settimana Oggi, la showgirl italiana, tornando a parlare del programma che l'ha vista protagonista nell'autunno dei palinsesti di Rai Uno, ha precisato che uno dei suoi desideri più grandi è stato esaudito, ovvero quello di rinascere una seconda volta, in riferimento a tutti quei bambini e adolescenti che l'hanno scoperta per la prima volta nel corso delle puntate di Nemicamatissima. In questo inizio di aprile, Lorella Cuccarini è stata molto attiva in televisione. Infatti, nella serata del 5 aprile, l'abbiamo vista ospite allo spettacolo E poi c'è Cattalan, dove si è scatenata in un fantastico balletto insieme al conduttore del programma Sky, sulle note prima di Nord Sud Ovest Est, vecchio successo degli 883.

LORELLA CUCCARINI, OSPITE DA SILVIA TOFFANIN: CENNI BIOGRAFICI (VERISSIMO, 8 APRILE) - Lorella Cuccarini nasce a Roma nel 1965. Viene scoperta dallo storico conduttore Pippo Baudo, che la fa debuttare in Rai a Fantastico (6 e 7 edizione). Passa poi a Fininvest, dove prima con Odiens e poi con Paperissima e Buona Domenica raggiunge uno straordinario successo. Negli anni 2000 c'è il ritorno in Rai, fino alla conduzione in prima serata di Nemicamatissima.

