LUCA E PAOLO/ Dopo aver fatto dimenticare Crozza su La7 sbarcano da Maria de Filippi (Amici 16, serale)

Amici 2017

LUCA e PAOLO, OSPITI DEL TALENT: ESORDIO NELLA COPERTINA DEL PROGRAMMA DI LA7 (AMICI 16, SERALE 8 APRILE) – Questa sera va in onda sulle frequenze di Canale 5 il terzo appuntamento stagionale della fase serale di Amici condotto da Maria De Filippi. Oltre alla gara che si preannuncia più interessante che mai, questa sarà anche l’occasione per gustare le performance di eccezionali personaggi del mondo dello spettacolo ospiti della trasmissione come nel caso della coppia comica composta da Paolo Kessisoglu e Luca Bizzarri in arte Luca e Paolo. I due tra l’altro lo scorso martedì hanno esordito sul programma di La7, Di Martedì condotto da Giovanni Floris, curando la copertina comica al posto di Maurizio Crozza. I due hanno esordito simpaticamente nel loro intervento evidenziando come in ragione dei tagli sui compensi che stanno effettuando in Rai loro sono passati alla concorrente La7. Quindi hanno continuato sottolineando a Floris la loro libertà intellettuale per cui in cambio di una cospicua somma di denaro sono pronti a dare addosso a qualsiasi politico indicato. Insomma, un esordio molto efficace e divertente.

LUCA e PAOLO, OSPITI DEL TALENT: GIÀ PRESENTI NELLA PRIMA PUNTATA, IL VIDEO (AMICI 16, SERALE 8 APRILE) – Per la coppia comica Luca e Paolo questa non è la prima esperienza nel programma del sabato sera di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Infatti hanno preso parte alla prima puntata serale regalando al pubblico in studio e quello in collegamento da casa, un divertente sketch nel quale si sono presentati per par condicio uno vestito di bianco ed uno vestito di blu con evidente riferimento alle due squadre dei concorrenti del programma rispettivamente guidate da Morgan e da Elisa. Nello sketch i due hanno anche preso in giro la padrona di casa rimarcando in maniera scherzosa come la De Filippi senza Tina Cipollari sarebbe nulla. L’intervento è stato quindi incentrato sulle due formazioni del talent con Luca e Paolo che in chiave comica, hanno elencato una serie di motivi per i quali dovrebbero avere la meglio rispettivamente la squadra dei bianchi guidata da Morgan e la squadra dei Blu di Elisa. Se vi siete persi il primo sketch comico di Luca e Paolo ad Amici 16, è possibile rivederlo cliccando qui.

