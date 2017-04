MARCO BOCCI/ L'ospite di Maria De Filippi riabbraccia la moglie Laura Chiatti dopo 1 mese (Amici 16, serale)

Marco Bocci ospite ad Amici 2017 Serale

MARCO BOCCI, OSPITE NEL TALENT: RIABBRACCIA LA SUA FAMIGLIA DOPO UN MESE (AMICI 16, SERALE 8 APRILE) – Nella prima serata di Canale 5 viene mandato in onda il terzo appuntamento stagionale della fase serale di Amici per la conduzione di Maria De Filippi. Una puntata ricca di sorprese e di spunti artistici di spessore anche grazie all’annunciata presenza di ospiti d’onore come nel caso dell’attore italiano Marco Bocci. In attesa di vederlo all’opera in diretta, vi segnaliamo un recente servizio riportato sul settimanale Chi, dove l’attore è stato immortalato mentre si stava godendo un po’ di meritato relax al parco giochi assieme alla moglie Laura Chiatti ed ai due figli Enea e Pablo. I due piccioncini hanno potuto riabbracciarsi a distanza di circa un mese in quanto Marco Bocci è stato impegnato a Palermo per le riprese del suo ultimo film Liberi sognatori che probabilmente verrà proposto nelle sale cinematografici nella prossima stagione cinematografica italiana.

MARCO BOCCI, OSPITE DEL TALENT: LA CARRIERA (AMICI 16, SERALE 8 APRILE) – Atteso ospite in questa puntata serale di Amici è l’attore umbro Marco Bocci nome d’arte di Marco Bocciolini. Nato nel mese di agosto del 1978 a Marsciano in provincia di Perugia, si forma nel mondo del teatro prima di affacciarsi al cinema e soprattutto alla televisione all’inizio degli anni Duemila. L’esordio sul grande schermo è avvenuto nell’anno 2001 nell’ambito della pellicola del maestro Pupi Avati, I cavalieri che fecero l’impresa. L’anno seguente diventa il protagonista di una soap opera italiana intitolata Cuori rubati in onda su Rai 2. Da qui in poi c’è un crescendo della sua carriera grazie ad una serie di fiction con cui ottiene un enorme successo tra cui Il bello delle donne, Incantesimo, RIS delitti imperfetti, Romanzo Criminale – La serie, Squadra antimafia – Palermo Oggi e K2 – La montagna degli italiani. Al cinema ha recitato in La bella società di Gian Paolo Cugno, C’è chi dice no di Giambattista Avellino, Scusate se esisto di Riccardo Milani e L’esigenza di unirmi ogni volta a te.

