MARIO SERPA/ Di Uomini e donne replicherà alle parole del suo ex Claudio Sona? (Verissimo)

Mario Serpa a Verissmo

MARIO SERPA, OSPITE DA SILVIA TOFFANIN (VERISSIMO, 8 APRILE) - Oggi pomeriggio, a partire dalle ore 16.00 circa, andrà in onda una nuova puntata del talk show condotto da Silvia Toffanin ovvero l'ormai lanciato programma televisivo Verissimo. Lo scorso sabato pomeriggio abbiamo visto Claudio Sona, primo tronista omosessuale approdato alla corte di Maria De Filippi, mentre oggi vedremo Mario Serpa. Mario è stato scelto dal Sona pochi mesi fa, era il due dicembre 2016, ma la storia sembra ormai finita da qualche settimana. Claudio Sona, nella scorsa puntata, aveva dato le sue motivazioni circa la fine della storia con Mario. Quest'ultimo è stato invitato, dalla Toffanin, nel salotto più famoso del sabato pomeriggio per dire la sua e per replicare alle parole dell'ex fidanzato.

MARIO SERPA, OSPITE DA SILVIA TOFFANIN: LA FINE CON CLAUDIO SONA (VERISSIMO, 8 APRILE) - Negli ultimi tempi Mario Serpa ha finalmente aperto il cuore ai suoi fans, in seguito alla fine della sua relazione con Claudio Sona ovvero l'ex tronista di Uomini e Donne. Il giovane, infatti, ha rassicurato tutti coloro i quali lo hanno sempre seguito con affetto e costanza, sin da quel fatidico 26 agosto 2016 in cui ha conquistato proprio tutti con soli 60 secondi di presentazione ad uno speed date. Il Serpa ha affermato di aver passato dei giorni difficili in seguito alla separazione dal suo Claudio, definendosi uno straccio vero e proprio, ma adesso fortunatamente sta molto meglio. Il ragazzo ha svelato, inoltre, che uno dei suoi più grandi sogni è quello di costruirsi una famiglia solida insieme ad un uomo che lo accompagni durante tutto il percorso della vita. Mario inoltre ha aggiunto di essersi fatto moltissime ed inutili paranoie per via della sua omosessualità: il ragazzo era preoccupato del fatto che nessuno, dalla sua famiglia ai suoi più cari amici, avesse potuto accettare il suo orientamento sessuale. Il Serpa afferma con gioia che tutti, a partire dai suoi genitori a finire con i suoi compagni di calcetto, hanno accettato questa novità con gioia, affermando che non per le sue preferenze sessuali sarebbe cambiato qualcosa nei suoi confronti.

MARIO SERPA, OSPITE DA SILVIA TOFFANIN: IL SUO COMING OUT (VERISSIMO, 8 APRILE) - Mario Serpa, classe 1986, ha trent'anni e per tre mesi è stato il sogno di milioni di fans del dating show di Canale 5 ovvero il cosiddetto Uomini e Donne. Mario è di Anzio, in provincia di Roma dove lavora come commesso. Possiede un cane dolcissimo, a cui è molto affezionato, con il quale lo abbiamo visto posare nelle foto pubblicate sui social network. Mario è anche uno zio amorevole: ha una bellissima nipotina con la quale passa molto tempo, aiutandola con i compiti. Una delle sue passioni è il calcetto: è molto legato ai suoi compagni, con i quali ha condiviso pomeriggi di sport. Su di lui sappiamo che prima della sua partecipazione a Uomini e Donne, nessuno era a conoscenza della sua omosessualità. Tutti lo hanno scoperto, infatti, in seguito alla prima puntata del programma andata in onda a settembre 2016. Il ragazzo era molto in ansia poiché temeva che, in seguito al coming out, sarebbe cambiato qualcosa ma ovviamente non è stato così. La sensibilità e la dolcezza che contraddistingue Mario lo ha fatto amare sempre da tutti, parenti amici e naturalmente dai fans.

