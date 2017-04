MARLA MAPLES/ L’ex signora Trump Ballerina per una notte (Ballando con le stelle 2017, 8 aprile)

Milly Carlucci e Marla Maples

MARLA MAPLES, L’EX MOGLIE DI TRUMP BALLERINA PER UNA NOTTE: L’ANNUNCIO (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 8 APRILE) - Milly Carlucci questa sera conduce su Rai 1 un nuovo ed appassionante appuntamento con la trasmissione Ballando con le stelle 2017, con la collaborazione di Paolo Belli e di Valerio Scanu con quest’ultimo che si occupa di interagire con il mondo dei social. Una puntata che si preannuncia piuttosto combattuta ed interessante non solo grazie ai ballerini vip in gara ma anche grazie alla presenza di illustri ospiti come nel caso di Marla Maples, diventata nota per essere stata in passato moglie dell’attuale Presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump. La Maples sarà ballerina per una notte per cui sarà chiamata a confrontarsi con la giuria del programma. In attesa di vedere come se la caverà l’ex signora Trump, vi segnaliamo il tweet con cui è stata annunciata la partecipazione dell’americana nel programma del sabato sera di Rai 1. Clicca qui per vedere il post.

MARLA MAPLES, L’EX MOGLIE DI TRUMP BALLERINA PER UNA NOTTE: BIOGRAFIA (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 8 APRILE) - Marla Maples è stata la seconda moglie dell’imprenditore ed oggi attuale Presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump. A differenza delle altre due mogli, Marla è l’unica ad essere di origini americane. Marla è una ex modella ed attrice con un passato che l’ha vista conquistare la corona di Miss Georgia, che ha incontrato Donald nella metà degli anni Ottanta. Il loro incontro è avvenuto in maniera casuale sulle piste di sci ad Aspen ed è subito stato amore a prima vista. Tra l’altro sembra che i due per molti anni si sono frequente clandestinamente all’insaputa della prima moglie Ivana. Nel dicembre del 1993, ormai allo scoperto da alcuni mesi, Donald e Marla si sposano al Plaza Hotel di New York con una cerimonia sfarzosa con miglia di invitati. I due hanno avuto una figlia di nome Tiffany, avuta esattamente due mesi prima della data di matrimonio. Il loro amore finisce ufficialmente nel 1999 con Marla che si è risposata nel 2013 con la donna che si occupa di lifestyle.

© Riproduzione Riservata.