MARTIN CASTROGIOVANNI E SARA DI VAIRA/ Come ballerà il reggaeton? (Ballando con le stelle)

Martin Castrogiovanni e Sara Di Vaira, Ballando con le stelle 2017

MARTIN CASTROGIOVANNI E SARA DI VAIRA, IL PODIO PER LUI (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 8 APRILE) - La sesta puntata di Ballando con le stelle inizia con la prova del balletto tirolese per tutti i concorrenti. La giuria giudicherà come i concorrenti tengono il tempo con il solo battito delle mani. Martin Castrogiovanni e Sara Di Vaira eseguono la loro esibizione insieme ad altre due coppie: quella di Fabio Basile e Simone Montedoro. Ogni terna esegue l'esibizione, e alla fine sarà Carolyn Smith a proclamare il vincitore di quel gruppo. Martin Castrogiovanni durante l'esibizione si fa sentire non solo con le mani ma anche con la voce, simulando dei versi. Nel gruppo nessuno prende la penalità, ma il vincitore indiscusso è Martin Castrogiovanni, perchè ha fatto meno errori secondo Carolyn. I tre vincitori dei tre gruppi che hanno eseguito il ballo tirolese, vengono chiamati in pista, per ricevere un voto da parte di Carolyn Smith; e a Martin Castrogiovanni vengono assegnati 10 punti di bonus, risultando il terzo sul podio di questa prova.

MARTIN CASTROGIOVANNI E SARA DI VAIRA, IL PASO A DOBLE (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 8 APRILE) - Martin e Sara scendono in pista per il loro paso doble. Prima di scendere in pista, va in onda la clip che racchiude i momenti vissuti dalla coppia dalla fine della puntata scorsa e tutti gli allenamenti della settimana. Nella quinta puntata, Martin lascia la sua ballerina da sola e va via furibondo; e alle telecamere giustifica il suo comportamento dicendo che ci sono concorrenti che ballano fuori tempo ma che vengono giudicati con voti alti, poi magari c'è Simone Montedoro che balla bene e prende un 5. Sara afferma che la puntata scorsa non è stata delle migliori, e che durante la settimana gli allenamenti si sono svolti serenamente senza fare polemiche; ma dalla clip si nota che ciò non è vero, perchè Martin in sala prove ricorda spesso l'episodio dell'ultima settimana. A fine esibizione, Milly Carlucci chiede a Martin come ha trovato quel paso doble, e Martin dice che è bello, ma lui preferisce quei balli dove ci si muove di più.

MARTIN CASTROGIOVANNI E SARA DI VAIRA, IL PAPRERE DEI GIUDICI (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 8 APRILE) - A Carolyn Smith è piaciuto molto, i passi erano giusti, e anche le posizioni; anche se tra tutte le sue esibizioni non è stata la più emozionante. Infatti Ivan Zazzaroni afferma che il paso doble non è lo stile che valorizza Martin; Selvaggia Lucarelli è d'accordo con Ivan, ma la blogger continua a stuzzicare Martin dicendogli che si vede che è ancora arrabbiato per i voti bassi della settimana scorsa; Martin alla provocazione risponde a tono, dicendo che lui è un uomo sportivo, è nato per vincere e non per partecipare, quindi continuerà ad impegnarsi per dare il meglio. Il paso doble non ha emozionato nemmeno Mariotto, ma si complimenta con Martin perchè alcuni passi erano davvero stati eseguiti bene. Sandro Mayer decide di fare a Martin una domanda personale, chiedendo che mestiere facessero i suoi genitori, e lui conferma che sono dei chimici, ma che di tutti i loro esperimenti lui è stato quello sbagliato; e se la ride. Milly, prima di far dare i voti, chiede al cognato di Martin di raggiungerlo in pista. Stazza prorompente, giocatore di rugby, e la padrona di casa chiede ai giurati se hanno ancora il coraggio di dare i voti bassi a Martin. Durante la puntata i tesoretti da assegnare sono due, e Martin riceve il secondo, anche se la giuria non è d'accordo con Carolyn, ma Carolyn decide di premiare Martin perchè sono due settimane che non sta dando il meglio di sè, e quel tesoretto magari può spronarlo a fare di più, perchè è un concorrente con tanto talento. Nella puntata di questa sera, di Ballando con le stelle, Martin dovrà ballare un reggaeton. Come se la caverà?

