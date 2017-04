MIKE BIRD/ E Morgan si chiariscono, rapporto salvo? (Amici 16, serale 8 aprile)

Mike Bird, Amici 2017, squadra Bianca

MIKE BIRD (MICHELE MERLO), IL CANTANTE DEI BIANCHI: RICOMPOSTO IL RAPPORTO CON MORGAN (AMICI 16, SERALE 8 APRILE) – Nella prima serata di Canale 5 viene trasmesso un nuovo appuntamento con il talent Amici 16 condotto da Maria De Filippi. Si tratta della terza puntata della fase serale con le due squadre, quella dei Bianchi capitanata da Morgan e quella Blu guidata da Elisa, pronte e a giocarsi i propri assi per ottenere una importante vittoria. Tra i concorrenti della squadra dei bianchi c’è anche il giovane e chiacchierato cantante Michele Merlo meglio conosciuto con il nome d’arte di Mike Bird. Per il cantante c’è tanta voglia di fare bene e dimostrare di essere effettivamente un talento emergente del mondo della musica italiana dopo giorni piuttosto difficili cadenzati da duri confronti con il suo capitano Morgan ed il litigio con la compagna di squadra Shady Fatin Cherkaoui. Tuttavia sembra che le cose ora stiano andando per il meglio ed in particolare il rapporto con il proprio capitano si sia ricomposto anche perché è senza dubbio controproducente per entrambi andare avanti in evidente stato di dissenso.

MIKE BIRD (MICHELE MERLO), IL CANTANTE DEI BIANCHI: UTILIZZATO CON IL CONTAGOCCE (AMICI 16, SERALE 8 APRILE) – Nella seconda puntata serale del talent Amici di Maria De Filippi proposta al pubblico di Canale 5 lo scorso sabato 1 aprile, ancora un utilizzo al contagocce per il cantante della squadra dei Bianchi Mike Bird, nome d’arte di Michele Merlo. Infatti è stato schierato in una sola occasione nel corso della puntata ed ossia nella sfida con la cantante dei blu Vittoria. Il giovante talento della provincia di Vicenza ha presentato il brano Blackbird ma nonostante un’esibizione abbastanza convincente, non ha ottenuto dalla giuria un punteggio tale per battere la propria antagonista dei blu che infatti ha portato a casa un buon punto per la propria squadra. Da segnalare che anche nella prima puntata serale Mike si era esibito una sola volta ma in quella occasione aveva avuto la meglio nei confronti di Riccardo. Probabile che questo scarso utilizzo sia frutto di una feeling non eccelso con lo stesso Morgan. Vedremo se questa sera Mike Bird potrà giovarsi di un maggiore spazio.

