MILLY CARLUCCI/ La padrona di casa alle prese con due sfide importanti (Ballando con le stelle 2017)

Milly Carlucci a Ballando con le Stelle 2017

MILLY CARLUCCI, LA PRESENTATRICE DELLO SHOW DANCE DI RAI 1 (BALLANDO CON LE STELLE, 8 APRILE 2017) - Questa puntata di Ballando con le Stelle di sabato 1° aprile è stata particolarmente accesa e piena di colpi di scena, ma la padrona di casa Milly Carlucci è riuscita come sempre ad accogliere i suoi ospiti con garbo e a stemperare le eventuali discussioni. La prima manche del programma vede i concorrenti cimentarsi nel ballo tirolese e la conduttrice motiva gli aspiranti ballerini ad entrare nella parte come se fossero davvero sui monti innevati: simpatico è il momento in cui una ironica Alba Parietti si definisce "una Candy Candy invecchiata" e Milly la esorta a sentirsi carina.

Inizia la seconda parte del programma dove le coppie si esibiscono in varie tipologie di ballo e la conduttrice presenta tutti i concorrenti scavando nel loro percorso con attenzione e discrezione, personalizzando ogni storia e ogni vissuto differenti: tra i momenti più emozionanti dove anche Milly sembra commuoversi, le performance di Oney Tapia e la crescita emotiva ed artistica dell'introverso Antonio Palmese. Non mancano i momenti di allegria con le gag dell'attore Simone Montedoro e gli improbabili balletti animaleschi del travolgente rugbista Martin Castrogiovanni; Milly sta al gioco e veicola i momenti divertenti per stemperare gli attimi di tensione che si creano tra la giuria e i concorrenti. Un picco di imbarazzo si registra sul finale della serata, quando Giuliana De Sio, in un momento di difficoltà, esprime fortemente il suo disagio e si rifiuta di ballare durante lo spareggio: Milly Carlucci riesce a salvaguardare la calma e la puntata si conclude con un risultato inaspettato che lascia a bocca aperta.

Anche in questa puntata particolarmente turbolenta la conduttrice Milly Carlucci è riuscita a portare a casa la serata con eleganza e sobrietà, riuscendo ad essere una perfetta padrona di casa e alternandosi tra risate, battute ironiche e momenti di tensione anche gravi che potevano sfociare in litigi pesanti. Una delle particolarità della conduttrice, che da ormai 12 anni è il capitano indiscusso di Ballando, è la capacità di stroncare sul nascere ogni occasione di trash tv: Milly non ama particolarmente le polemiche e le cattive maniere, anche se dà la possibilità di discutere e portare avanti le proprie ragioni, si tratti della veemente giuria o dei concorrenti più piccanti.

MILLY CARLUCCI, COME SE LA CAVERA' QUESTA SERA? (BALLANDO CON LE STELLE, 8 APRILE 2017) - Nella puntata di questa sera di Ballando con le Stelle la conduttrice Milly Carlucci sarà alle prese con due manche importanti, quella del reggaeton e danza del ventre, e quella del ripescaggio tra le coppie eliminate: non mancheranno le polemiche sortite dall'eliminazione di Martina Stella sopite in questa puntata dal telegiornale tassativo della notte. La conduttrice sarà ancora una volta messa alla prova e riuscirà con il suo consueto garbo a gestire tutte le situazioni più o meno accese ed entrare nelle case degli italiani in punta di piedi, anzi, di scarpa da ballo!

