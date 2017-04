MORGAN/ Le accuse di Lo Strego (Amici 16, serale 8 aprile 2017)

Morgan, Amici 2017

MORGAN, IL CAPITANO DEI BIANCHI: LE ACCUSE DI LO STREGO (AMICI 16, SERALE 8 APRILE) - Nella prima serata di Canale 5 Maria De Filippi conduce una nuova ed avvincente puntata del talent Amici 16. Si tratta del terzo appuntamento della fase serale con i componenti delle due squadre chiamati a dare il massimo per evitare di trovarsi in ballottaggio per evitare l’eliminazione. Tra i protagonisti più attesi c’è anche il capitano della squadra dei Bianchi, Marco Castoldi meglio conosciuto con il nome d’arte di Morgan. Negli ultimi giorni gli sono arrivate delle pesanti accuse da parte del suo ex allievo Lo Strego che lo ha ritenuto responsabile della sua eliminazione nel programma nel corso della seconda puntata serale. Infatti, il giovane cantante intervistato dal TgCom24 ha sottolineato: “La mancanza di sintonia con Morgan è stata forse il motivo principale della mia uscita. Il problema è stato principalmente di vedute e purtroppo ho notato un maggiore interesse nel plasmare da zero rispetto al coltivare un percorso artistico già definito. Sono mancati i momenti di confronto soprattutto per quanto riguarda al parte musicale”.

MORGAN, IL CAPITANO DEI BIANCHI: RITROVATO FEELING CON I PROPRI ALLIEVI (AMICI 16, SERALE 8 APRILE) - Nelle prime settimane della fase serale del programma di Maria De Filippi, era emerso all’interno della casetta dei bianchi una evidente mancanza di feeling tra il loro capitano Morgan ed alcuni dei componenti con particolare riferimento nei confronti dei cantanti. Dopo quanto successo nella seconda puntata del serale andato in onda lo scorso sabato 1 aprile con sconfitta dei bianchi nelle due manche ed eliminazione del cantante Lo Strego, nella casetta dei Bianchi sembra essere tornato il sereno tra gli allievi ed il loro capitanato che infatti nel corso della settimana è apparso più accondiscendente e rilassato. Infatti, Morgan ha avuto momenti di grande giovialità anche durante la fase di assegnazione dei pezzi ai vari cantanti dimostrandosi pronto ad interloquire con i vari Thomas, Shady e Mike Bird. Sembrano essere lontani anni luce momenti di tensione come quando decise di ‘scaricare’ Shady al buon Boosta sottolineando: “Ti mollo a Boosta. Non voglio stare con chi non vuole stare con me”.

