Nina Moric/ Contro la Svezia dopo l'attacco: “accolgono finti profughi: boicottiamo Ikea e Ibrahimovic"

Nina Moric

Nina Moric, parole contro la Svezia dopo l'attacco a Stoccolma: "Boicottiamo Ikea e Ibrahimovic" - "La Svezia è il paese che accoglie più pseudo profughi in assoluto, indignarsi non serve proprio ad un fico secco. Boicottiamo l'Ikea e Ibrahimovic piuttosto.": a scrivere queste parole sul suo profilo Facebook è Nina Moric, scatenando una lunga serie di commenti e critiche da parte dei suoi follower. Nina Moric dice la sua sull'attentato avvenuto ieri a Stoccolma e lo senza peli sulla lingua, come sempre, e senza timore di sollevare un polverone. La showgirl dice la sua sull'attentato che ieri ha colpito la Svezia, invitando tutti a boicottare i due simboli uno dell'esportazione e uno dello sport del paese scandinavo. Messaggi quelli della Moric che fanno ben comprendere la sua posizione in merito a ciò che accade e la voglia di addentrarsi sempre più in quello che è il campo della politica.

Nina Moric contro la Svezia dopo l'attacco a Stoccolma: sempre più vicino l'ingresso in politica della showgirl? - Ma non è tutto, infatti subito dopo Nina Moric esprime la sua anche sul bombardamento di Trump in Siria e scrive: "Trump ha tradito la fiducia anche di molti suoi elettori. Molti si sono espressi contro il bombardamento di stanotte, eppure al consolato statunitense ci siamo andati solo noi". Nel corso dell'ultimo appuntamento di Matrix su Canale 5, Nina Moric ha infatti confermato il suo avvicinamento a CasaPound con queste parole: «Impegnata in politica con loro? Vediamo, ci siamo appena conosciuti. È passato più o meno un mese perciò è tutto molto fresco, c’è la massima stima da tutte le due parti. Quello che vedo, quello che loro fanno, sono solo cose positive e buone perché sono nel sociale».

