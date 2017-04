OLIVIERO BIFULCO/ La coreografia sulle note di Vasco Rossi (Amici 16, serale 8 aprile 2017)

Amici 2017, squadra Bianca

OLIVIERO BIFULCO, IL BALLERINO DEI BIANCHI: LA NUOVA COREOGRAFIA SULLE NOTE DI ‘UN SENSO’ DI VASCO ROSSI (AMICI 16, SERALE 8 APRILE) - Tra poche ore ritorna il consueto appuntamento del sabato sera di Canale 5 con il talent Amici 16 condotto da Maria De Filippi. Si tratta della terza puntata della fase serale con le due squadre, quella Bianca condotta da Morgan e quella Blu guidata da Elisa, che ripartono da una situazione di assoluta parità con un eliminato per parte. Tra i concorrenti in forza nella squadra dei Bianchi figura il promettente ballerino pavese Oliviero Bifulco. Il talentuoso componente dei bianchi nel corso della settimana si è preparato con eccezionale spirito di sacrificio per farsi trovare pronto per questo nuovo appuntamento. In sala prove sotto lo sguardo attento dei propri docenti tra cui Alessandra Celentano, Oliviero Bifulco ha provato e riprovato tutti i passaggi della nuova coreografia che ha come colonna sonora la celebre canzone di Vasco Rossi, Un senso. Una coreografia grazie alla quale Bifulco spera di poter ottenere il consenso da parte della giuria.

OLIVIERO BIFULCO, IL BALLERINO DEI BIANCHI: DOPPIA BRUCIANTE SCONFITTA (AMICI 16, SERALE 8 APRILE) - Nella seconda puntata della fase serale del talent Amici proposto al pubblico lo scorso sabato 1 aprile, il ballerino della squadra dei Bianchi, Oliviero Bifulco, è incappato in una serata decisamente negativa quanto meno in relazione alla votazione della giuria. Il suo caposquadra Morgan lo ha schierato nella Prima Manche in una appassionante sfida contro il ballerino dei Blu, Cosimo. Oliviero ha presentato una coreografia sulle note del brano Lo schiaccianoci, regalando momenti di magia che tuttavia non sono risultati sufficienti per avere la meglio nel confronto. Nella seconda manche Bifulco ha nuovamente guadagnato il centro del palcoscenico per sfidare Andreas Muller. In questa occasione la coreografia è stata caratterizzata dal brano Cum dederit. Una coreografia dai tratti solenni tant’è che Morgan l’ha definita quasi sacra. Anche in questo caso, però, Oliviero è uscito sconfitto dal confronto. Non resta che attendere la puntata di stasera per vedere se il ballerino dei bianchi saprà prendersi una piccola rivincita.

