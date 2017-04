ONEY TAPIA E VEERA KINNUNEN/ Una prova da solista per lui. Come andrà? (Ballando con le stelle 2017)

Oney Tapia con Veera Kinnunen a Ballando con le stelle

ONEY TAPIA E VEERA KINNUNEN, IL LORO TIP TAP (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 8 APRILE) - Anche nella puntata del 1° Aprile di Ballando con le Stelle la coppia formata da Oney Tapia e Veera Kinnunen ci ha riservato momenti toccanti ed emozionanti; la commozione inizia subito dalla clip di presentazione in cui l'atleta cubano racconta come si è risollevato dall'incidente tragico che gli ha causato la perdita della vista. Attraverso una comunità di non vedenti è riuscito a trovare altre risorse per continuare la sua vita brillantemente, dedicandosi con tutto il corpo e l'anima all'attività sportiva e alla disciplina del lancio del giavellotto e getto del peso: Oney in questo momento sta aiutando i bambini non vedenti in difficoltà a ritrovare la propria strada e affrontare questa situazione con forza e coraggio. Un momento davvero molto toccante, l'anteprima di una performance ancora più emozionante; Oney Tapia inizia ballando il tip tap, dimostrando senso del ritmo. L'esibizione continua con il ballo del charleston e la coppia riesce ancora una volta a sorprendere la giuria per bravura e determinazione, oltre che per l'emozione e la sintonia espressa dall'atleta e la sua maestra svedese dagli occhi di ghiaccio ma dal cuore d'oro.

ONEY TAPIA E VEERA KINNUNEN, LA CANZONE DI RENATO ZERO (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 8 APRILE) - Attraverso la performance del tip tap e del charleston Oney Tapia ha fatto vedere come sempre bravura, senso del ritmo e musicalità, oltre a sorprendere per la capacità di imparare tutti i passi nuovi e andare a tempo perfettamente con la maestra Vera Kinnunen, captando il suo corpo e l'aurea di energia che si crea tra i due. Oney Tapia porta dentro di sè tutto il calore della sue terra, Cuba, e un carattere motivato, forte e auto-ironico; questa settimana ha dimostrato anche doti di cantante, interpretando davanti alla giuria un pezzo di Renato Zero! La coppia ha tutte le carte in regola per proseguire la gara brillantemente con ottimi risultati e soddisfazione, toccando i cuori del pubblico sia in sala che da casa.

ONEY TAPIA E VEERA KINNUNEN, UN URGAETTON PER LUI (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 8 APRILE) - Nella puntata di questa sera, di Ballando con le Stelle una prova importante attende l'atleta cubano Oney Tapia, l'esibizione di un pezzo di reggaeton come solista: traendo dal suo carattere solare e dal sangue musicale che pulsa nelle sue vene, Oney riuscirà di sicuro ancora una volta a ballare magnificamente.

© Riproduzione Riservata.