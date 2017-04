Oroscopo di Paolo Fox, previsioni di oggi 8 aprile 2017 a LatteMiele per tutti i segni zodiacali

Paolo Fox, l'oroscopo del 8 Aprile 2017 - La Presse

OROSCOPO DI PAOLO FOX 2017: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 8 APRILE 2017, A LATTEMIELE: CHI SCENDE E CHI SALE - Andiamo a vedere chi scende e chi sale nell'oroscopo di Paolo Fox fatto su LatteMiele per la giornata di oggi sabato 8 aprile 2017. Scende sicuramente il segno dei Gemelli che ha vissuto grandi tensioni e non si sente per niente tranquillo. C'è da trovare una soluzione che possa sistemare un momento in cui le cose sembrano non andare. Bisogna essere più stabili. Sale invece il Leone che vive un momento di grande forza ed è pronto a mettere insieme progetti interessanti. E' un momento decisivo però e non ci si deve tirare assolutamente indietro perché il cielo è estremamente positivo. La Bilancia anche sale e può tornare in quota dopo una settimana fatta di tanti bassi e pochi alti. C'è la sensazione però che non si possano fare passi falsi e che si debba stare attenti. Scendono invece i Pesci che saranno un po' agitati e stressati per tutto il weekend. In amore potrebbe sbucare all'improvviso qualcuno dal passato pronto a dare nuove sensazioni e linfa vitale.

OROSCOPO DI PAOLO FOX 2017: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 8 APRILE 2017, A LATTEMIELE: NÈ CARNE NÈ PESCE - Alcuni segni zodiacali dell'oroscopo di Paolo Fox, fatto per oggi su LatteMiele, potrebbero vivere una giornata da né carne né pesce. Il Sagittario è da qualche giorno un po' irrequieto e non riesce ad essere tranquillo. Il carattere è quello di sempre, fatto di grande fuoco e voglia di essere sempre propositivo. Nonostante questo però si rimane un po' bloccati da diverse circostanze che non sembrano essere favorevoli e portano fuori strada. Momento particolare anche per l'Ariete che non è al massimo della condizione e deve cercare delle soluzioni. Lo stress e l'agitazione al momento sembrano protagoniste incontrastate, ma c'è la sensazione che con un piccolo intervento si possa trasformare situazioni complicate in qualcosa di nettamente più positivo. Ci sono delle preoccupazioni in famiglia con delle situazioni che sembrano anche un po' tormentate. La volontà è comunque sempre quella di provare a far girare tutto nel modo in cui si desidera.

OROSCOPO DI PAOLO FOX 2017: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 8 APRILE 2017, A LATTEMIELE: LA SITUAZIONE GENERALE - Paolo Fox ha fatto il suo oroscopo per la giornata di oggi, sabato 8 aprile 2017, ai microfoni di LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle. Il noto astrologo ha analizzato la situazione di tutti i segni zodiacali andando a cercare di capire come si comportano gli astri in questi giorni. L'Ariete ha vissuto alcune settimane un po' tormentate e con alcune situazioni di agitazioni. Per questo spesso ha riversato un po' di insoddisfazione sulle spalle delle persone che lo circondano. Il Toro vive un cielo interessante e che potrebbe regalare delle soddisfazioni. Venere è in transito nel segno e questo potrebbe portare a delle situazioni interessanti in campo sentimentale. La forma è buona, attenzione però alla dieta perché il peccato della gola è sempre dietro l'angolo. Il Cancro è pensieroso e non riesce sempre ad evitare problemi che potrebbero trascinarsi e regalare anche qualche preoccupazione di troppo. Il Leone è un segno forte, intenso, che vive di progetti e non si tira mai indietro. La Vergine invece sembra pronta per un cambiamento positivo con un fine settimana che potrebbe essere molto interessante. La Bilancia invece deve recuperare da un periodo in cui aveva abbassato un po' troppo le sue difese.

