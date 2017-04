PIERFRANCESCO FAVINO/ Relax con la famiglia a Fregene (Verissimo, 8 aprile)

Pierfrancesco Favino (LaPresse)

PIERFRANCESCO FAVINO, L’ATTORE OSPITE SU CANALE 5: CON LA FAMIGLIA A FREGENE (VERISSIMO, 8 APRILE) - Tra poche ore va in onda su Canale 5 un nuovo appuntamento con il rotocalco televisivo Verissimo condotto come di consuetudine da Silvia Toffanin. Tra gli ospiti che saranno protagonisti di questa puntata figura anche il noto attore italiano Pierfrancesco Favino. La presenza in studio di Favino è probabilmente legata alla prossima uscita del suo ultimo film intitolato Moglie e marito, diretto da Simone Godano e con la partecipazione di Kasia Smutniak. Il film sarà protagonista nelle sale cinematografiche italiane a partire dal prossimo mercoledì 12 aprile. In attesa di scoprire qualcosa di più sulla pellicola, vi segnaliamo, come riportato da Vanity Fair, che l’attore pugliese in compagnia della moglie Anna Ferzetti e dei due figli, si è concesso una giornata in spiaggia a Fregene. I quattro hanno passato delle splendide ore tra partite a pallavolo e tanto divertimento tra l’altro assieme all’amico Vinicio Marchioni con tanto di moglie Milena Mancini e dei due figli.

PIERFRANCESCO FAVINO, L’ATTORE OSPITE SU CANALE 5: LA CARRIERA (VERISSIMO, 8 APRILE) - Pierfrancesco Favino è nato a Roma nel luglio del 1969 da genitori entrambi originari della Puglia. Sin da giovanissimo ha dimostrato passione nei confronti del mondo dello spettacolo frequentando l’Accademia Nazionale di Arte Drammatica Silvio D’Amico di Roma. Nella primissima parte della carriera si è esibito soprattutto a teatro per poi esordire nell’anno 1991 in televisione recitando nel film Una questione privata, tratto dall’omonimo romanzo do Beppe Fenoglio per la regia di Alberto Negrin. A distanza di quattro anni ha esordito sul grande schermo entrando nel cast del film Pugili diretto da Lino Capolicchio. Negli anni ha quindi ottenuto una certa visibilità e successo per una serie di ottimi film come L’ultimo bacio di Gabriele Muccino, Romanzo Criminale di Michele Placido, Da zero a dieci di Ligabue, Una notte al museo, Saturno contro, Angeli e Demoni di Ron Howard, Romanzo di una strage di Marco Tullio Giordana, Baciami ancora, Miracolo a Sant’Anna e tanti altri ancora.

