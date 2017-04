PROFESSIONE ASSASSINO/ Su Rai 4 il film d'azione con Jason Statham

Il film è in onda su Rai 4 in prima serata

PROFESSIONE ASSASSINO, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 8 APRILE 2017: IL CAST E LE CURIOSITÀ - Professione Assassino è il film in onda su Rai 4 oggi, sabato 8 aprile 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere thriller del 2011 che è stata diretta da Simon West (Lara Croft - Tomb Raider, Con Air, I Mercenari 2) ed interpretata da Jason Statham (La rapina perfetta, The transporter, Homefront), Ben Foster (Warcraft - L'inizio, Hell or high water, Inferno) e Donald Sutherland (la quadrilogia di Hunger Games, A Venezia un dicembre rosso shocking, Forsaken). Professione assassino è il remake dell'omonimo film diretto nel 1972 da Michael Winner ed interpretato da Charles Bronson. Questo film è noto soprattutto perchè per un particolare curioso, nei primi 16 minuti, mentre Arthur prepara un omicidio, è completamente muto e non vi sono dialoghi. Il finale della pellicola è però stato modificato, perchè nell'originale sia Steve che Arthur muoiono, uccidendosi a vicenda. Del film del 2011 è stato realizzato anche un sequel, intitolato Mechanic: Resurrection (riprendendo il titolo originale, che era semplicemente Mechanic), diretto nel 2016 da Dennis Gansel. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

PROFESSIONE ASSASSINO, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 8 APRILE 2017: LA TRAMA - Arthur Bishop (Jason Statham) è uno dei più famosi sicari al mondo. Non ha mai fallito un ingaggio, e riesce sempre a a far passare i suoi omicidi per incidenti, suicidi o rapine finite male ad opera di ignoti. Arthur è membro di un'organizzazione criminale capitanata da Dean (Tony Goldwyn), che gli procura sempre nuovi e ben pagati contratti. Il lavoro di Arthur però ne limita molto la vita sociale, e il suo unico amico è Harry McKenna (Donald Sutherland), un suo collega killer membro della stessa organizzazione. Un giorno Dean però decide di eliminare proprio Harry, che ormai costituisce un pericolo per il suo business. Arthur stesso, non potendo salvargli la vita, si incarica di eliminare l'amico in modo indolore, evitando che altri possano farlo soffrire inutilmente. Al funerale dell'amico, Arthur ne conosce il figlio Steve (Ben Foster) che vuole imparare il mestiere, l'uoo lo addestra ma senza mai confessargli di essere in realtà il responsabile della morte del padre. Quando il ragazzo scoprirà la verità, però, diventerà rapidamente il peggior nemico del suo stesso mentore.

