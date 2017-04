RICCARDO MARCUZZO/ Al lavoro sotto lo sguardo attento di Zerbi (Amici 16, serale 8 aprile 2017)

Amici 2017, squadra Blu

RICCARDO MARCUZZO, IL CANTANTE DEI BLU: IN SALA PROVE CON RUDY ZERBI (AMICI 16, SERALE 8 APRILE) - Tra poche ore va in onda nella prima serata di Canale 5 il terzo appuntamento stagionale della fase serale del talent Amici 16 condotto da Maria De Filippi. Le due squadre, quella dei blu guidata da Elisa e quella dei bianchi diretta da Morgan, sono dunque pronte a darsi battaglia per riuscire ad avere la meglio anche perché si riparte da una situazione di assoluta parità: un eliminato per parte. Tra i concorrenti che fanno parte della compagine blu c’è anche il cantante Riccardo Marcuzzo, che peraltro vuole rifarsi dopo una puntata, quella della settimana scorsa, che non lo ha visto brillare in maniera particolare. Nel corso della settimana Marcuzzo ha però dimostrato tanto spirito di sacrificio e voglia di fare passando molto tempo in sala prove assieme al maestro Rudy Zerbi per preparare le nuove performance. Naturalmente in sala prove, non sono mancati con Marcuzzo gli inseparabili ‘criceti del suo cervello’ come li ha battezzati alcuni settimane fa lo stesso Rudy Zerbi, prendendosi gioco delle cosiddette vocine che il cantante ha detto di sentire nella propria testa.

RICCARDO MARCUZZO, IL CANTANTE DEI BLU: SCONFITTO NEL DUELLO CON SEBASTIAN (AMICI 16, SERALE 8 APRILE) - Nella seconda puntata della fase serale del talent di Canale 5, Amici, proposta al pubblico televisivo lo scorso sabato 1 aprile, il cantante della squadra dei Blu Riccardo Marcuzzo ha avuto modo di mettere in bella mostra tutte le proprie qualità canore. Elisa, infatti, ha deciso di schierarlo nella prima manche nel confronto con Sebastian, concorrente della squadra dei bianchi. Riccardo ha cantante il brano Diverso, suo inedito e nonostante la sua sia stata un’esibizione intensa ed emozionate, non è risultata sufficiente nell’economia del confronto. Infatti, ha avuto la peggio nella sfida. Nella seconda manche il giovane cantante ha guadagnato nuovamente il centro del palcoscenico per avere una rivincita con lo stesso Sebastian nella prova secretata in cui ha espresso il proprio parere anche il noto attore americano Matt Dillon. In questa occasione ha letto la sua lettera ed interpretato l’altro inedito intitolato Per mamma.

