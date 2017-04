ROBERTA BRUZZONE/ Il giudice speciale che voti darà? (Ballando con le stelle)

Roberta Bruzzone e Valerio Scanu a Ballando con le Stelle

ROBERTA BRUZZONE, NELLA GIURIA DELLO SHOW DI RAI 1 (BALLANDO CON LE STELLE, 8 APRILE 2017) - Roberta Bruzzone è l'ospite speciale del programma Ballando con le Stelle, è una nota criminologa e psicologa e intrattiene con le sue vivide delucidazioni che riportano ironicamente al mondo della sua professione, quello del delitto e del crimine. Nell'ultima puntata della pista da ballo più famosa d'Italia, viene interpellata dall'elegante conduttrice Milly Carlucci per commentare le varie esibizioni dei concorrenti. Si parte dal valzer del judoka Fabio Basile, una performance che la psicologa reputa molto positiva; oltre alla coreografia riuscita e brillante, la nota criminologa ne apprezza l'evoluzione e il continuo work in progress in salita. Roberta Bruzzone ci riporta alle prime settimane del programma, quando l'atleta si era dimostrato aggressivo e troppo competitivo; la psicologa analizza il percorso che ha portato il concorrente da combattente con i paraocchi a ballerino sensibile e attento alla sua partner, dolce, amabile ed elegante anche in un ballo lento come il valzer. Milly Carlucci incalza l'opinionista a parlare anche di Giuliana De Sio e Antonio Palmese: riguardo questi due concorrenti valuta un'ulteriore evoluzione psicologica che conduce dall'iniziale timore fino ad una presa di coscienza e sicurezza positive.

Arriva il momento ironico quando balla l'energica Martina Stella che durante la settimana ha litigato con il maestro Samuel Peron: sangue, botte e lividi contestualizzano ancora di più la presenza della criminologa! Attenta Martina che può arrivarti una misura cautelare!

ROBERTA BRUZZONE, CHE VOTI DARA' QUESTA SERA? (BALLANDO CON LE STELLE, 8 APRILE 2017) - A parte i momenti di scherzo e ironia, la partecipazione della criminologa Roberta Bruzzone ha portato una nota di mistero ed enigma al gioioso spettacolo del sabato sera di Milly Carlucci: la psicologa è conosciuta al pubblico televisivo per i suoi programmi riguardanti celebri crimini della cronaca nera italiana e internazionale. Il suo carattere forte e determinato e un atteggiamento incisivo ha ispirato la nota comica Virginia Raffaele che le ha dedicato una mordace parodia non del tutto apprezzata dalla stessa Bruzzone. Con le sue battute ricche di arguzia e metafore, la criminologa ci accompagna attraverso nuovi paesaggi ed immaginari, valutando i concorrenti con ironia e cipiglio. Roberta Bruzzone è molto amata dai naviganti dei social, è seguita su facebook e Instagram e i suoi post conquistano consensi e contrasti; grazie alla sua spiccata personalità la criminologa è protagonista di gif divertenti e battute di spirito. Nella puntata di oggi, sabato 8 aprile rientreranno in gara i concorrenti esclusi nelle precedenti settimane attraverso un ripescaggio; la Bruzzone avrà la possibilità di commentare gli ultimi sforzi degli aspiranti ballerini confermandone ironicamente la condanna, prosciogliendoli o rinviando a giudizio, con il suo martelletto da opinionista speciale.

