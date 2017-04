ROSAMUNDE PILCHER: PROFUMO DI TIMO/ Su La5 il film con Muriel Baumeister

film prima serata

ROSAMUNDE PILCHER: PROFUMO DI TIMO, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 8 APRILE 2017: IL CAST - Rosamunde Pilcher: profumo di timo è il film in onda su La5 oggi, sabato 8 aprile 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere sentimentale che rientra nella lunga saga dedicata ai racconti della scrittrice Rosamune Pilcher. Questa pellicola è stata realizzata in Germania nel 1994 per la regia di Gero Erhardt mentre nel cast presenta Muriel Baumeister, Michael Roll e Helmut Zierl. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

ROSAMUNDE PILCHER: PROFUMO DI TIMO, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 8 APRILE 2017: LA TRAMA - La storia ruota attorno alla vita di una donna di nome Victoria Bradshaw la cui esistenza viene completamente stravolta da quando il suo passato torna a galla. Nello specifico Victoria si imbatte nell’amore della sua giovinezza e precisamente aveva diciotto anni quando si innamorò perdutamente del commediografo Oliver Dobbs. Anche l’uomo si invaghisce immediatamente di lei tant’è che tra di loro scoppia una passione ed un amore così travolgente e passionale da far perdere la testa a Victoria. Di tutt’altro avviso è invece Oliver che in realtà non vede Victoria come l’amore della sua vita ma soltanto una bella e fugace avventura. Non passa molto tempo che il commediografo si innamora di un’altra donna lasciando con il cuore a pezzi la povera Victoria. Oramai, nonostante Victoria sia una donna adulta e sia passato molto tempo da quella cocente delusione, il suo amore per Oliver sembra in qualche modo immutato nel suo cuore. Complice una sfilata di moda, la donna, si imbatte nuovamente in Oliver. Tuttavia, il destino sembra aprirle una doppia possibilità di scelta in quanto nello stesso giorno fa capolino nella sua vita anche un importante uomo di affari con il quale instaura subito un certo feeling. Anche questo uomo sembra essere interessato a lei tant’è che inizia subito a corteggiarla. L’interesse per Oliver è forte, così Victoria decide di parlargli e viene a sapere che si è sposato e ha un bambino di due anni. Tuttavia sua moglie è da poco venuta a mancare, e così in lui è nato il desiderio di ritrovare il suo primo amore. In realtà però, Oliver ha cercato Victoria solo per dare una famiglia a suo figlio in quanto rischia di perderlo. I due iniziano a frequentarsi decidendo di andare per un periodo in Scozia. Qui Victoria rincontra l’uomo d’affari conosciuto alla sfilata che le racconta le reali intenzioni di Oliver. E’ giunto il momento per Victoria di fare una scelta...

