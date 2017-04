SAMANTHA DE GRENET/ Cosa racconterà della sua esperienza all’Isola dei Famosi? (Verissimo)

Samantha De Grenet dall'Isola dei famosi a Verissimo

SAMANTHA DE GRENET, OSPITE DA SILVIA TOFFANIN (VERISSIMO, 8 APRILE) - Durante la giornata di oggi, sabato 8 Aprile 2017, andrà in onda come di consueto un altro appuntamento con "Verissimo", celebre programma di intrattenimento condotto da Silvia Toffanin. Tra i diversi ospiti della puntata, ci sarà la chiacchieratissima Samantha De Grenet, l'ultimo concorrente eliminato dal reality "L'isola dei Famosi", arrivato ormai alla finale. L'ex modella e conduttrice parlare nel salotto della Toffanin dell'esperienza vissuta durante il soggiorno sull'isola.

SAMANTHA DE GRENET, OSPITE DA SILVIA TOFFANIN: L'ESPERIENZA ALL'ISOLA DEI FAMOSI (VERISSIMO, 8 APRILE) - La De Grenet ha recentemente parlato della sua esperienza nel reality, dei rapporti stretti durante questa avventura, in particolar modo di Raz Degan. La showgirl racconta di come i due si siano trovati fin da subito, di come abbiano stabilito un rapporto di confidenza e complicità, in quanto Raz si confidava solo con lei riguardo le proprie difficoltà. Ciononostante, durante questo gioco si giocano le proprie carte: entrambi sostengono di avere un carattere molto forte, che spesso sono entrati in conflitto nonostante il rispetto reciproco. Alla domanda "Con chi passeresti la notte tra i concorrenti dell'isola?", la scelta della De Ggrenet è caduta proprio su Raz Degan. Si può dire che l'antagonista principale di Degan sia stata proprio lei, entrambi possono ritenersi i protagonisti dell'edizione 2017 de "L'isola dei famosi". Tuttavia, dopo aver riabbracciato il figlio una volta rientrata in studio, la De Grenet ha dovuto fare i conti con un'inquieta Dayane Mello, per non parlare di Nathalie Caldonazzo con cui non è corso buon sangue già dal primo giorno. Come se non bastasse, la pepatissima De Grenet ha avuto un aspro confronto persino con la conduttrice del programma, Alessia Marcuzzi. Per adesso, Samantha vuole godersi la sua famiglia, in particolar modo suo figlio dal quale è stata lontana per ben due mesi. Non è la prima volta per la De Grenet a Verissimo: già in precedenza, la showgirl ha partecipato come opinionista nella trasmissione.

SAMANTHA DE GRENET, OSPITE DA SILVIA TOFFANIN: GLI ESORDI (VERISSIMO, 8 APRILE) - Dal punto di vista professionale, la De Grenet ha avuto un passato a dir poco fenomenale: Samantha discende da una famiglia aristocratica, è stata scoperta da Riccardo Gay che l'ha introdotta in tenera età nel mondo della moda, facendola sfilare come fotomodella. La De Grenet ha posato per diversi calendari, grazie al suo fisico statuario e scolpito e la sua bellezza mediterranea. La showgirl viene ricordata per la conduzione di programmi come Candid Camera Show, con Fabio Volo; inoltre, insieme a volti come Alessia Merz e Filippa Lagerbäck ha condotto, sulla scia dei programmi dedicati alle candid camera, Candid Angels. Samantha non è nuova alla partecipazione ai reality show: già nel 2004 ha partecipato come concorrente al reality "La Talpa".

© Riproduzione Riservata.