SEBASTIAN MELO TAVEIRA/ Per lui tanto lavoro in sale prove (Amici 16, serale 8 aprile 2017)

Amici 2017, squadra Bianca

SEBASTIAN MELO TAVEIRA, IL BALLERINO DEI BIANCHI: TANTO LAVORO IN SALA PROVE (AMICI 16, SERALE 8 APRILE) - Tra poche ore va in onda nella prima serata di Canale 5 un nuovo appuntamento con il celeberrimo talent Amici 16 condotto da Maria De Filippi. Si tratta della terza puntata della fase serale con la squadra dei Bianchi capitanata da Morgan e quella dei Blu guidata da Elisa, che ripartono da una situazione di assoluta parità con un eliminato per parte. Tra i concorrenti della squadra bianca figura il validissimo ballerino Sebastian Melo Taveira. In attesa di rivederlo all’opera, vi segnaliamo come nel corso della settimana Sebastian si sia allenato con tanto spirito di sacrificio al fianco del proprio amico e compagno di squadra Oliviero Bifulco. I due sin dalle prime ore della mattina si sono ritrovati in sala prove per allenare il corpo ma anche la mente, rivedendo i principali passaggi delle rispettive coreografie. Insomma, Sebastian conscio della grande occasione che sta avendo, vorrebbe arrivare fino in fondo a questa splendida avventura.

SEBASTIAN MELO TAVEIRA, IL BALLERINO DEI BIANCHI: UNA PUNTATA DA PROTAGONISTA (AMICI 16, SERALE 8 APRILE) - Il giovane e talentuoso ballerino Sebastian Melo Taveira originario della provincia di Pavia è stato uno dei principali protagonisti della seconda puntata della fase serale di Amici, dimostrando di aver recuperato a pieno il piccolo infortunio patito nella settimana pre prima puntata e che peraltro non gli aveva permesso di scendere in pista. Infatti, il ballerino della squadra dei Bianchi è stato schierato dal proprio capitano Morgan nella sfida Questo sono io contro il Riccardo. Sebastian ha saputo dare il meglio di se uscendo vincitore nel confronto grazie ad una lettera e ad una improvvisazione sulle note di Como dueles en los labios. Inoltre, è stato schierato una seconda volta ed ossia nella prova secretata sempre sfidando il buon Riccardo. La sua coreografia è stata molto suggestiva sulle note del celebre brano di Renato Carosone, O Saracino. Insomma, una puntata ricca di emozione per il giovane ballerino che ha dimostrato di poter rivestire un ruolo molto importante fino alla finalissima del talent.

© Riproduzione Riservata.