SELVAGGIA LUCARELLI/ Incoraggerà i concorrenti o rimarrà sempre dura? (Ballando con le stelle, 8 aprile 2017)

Selvaggia Lucarelli giudice di Ballando con le Stelle

SELVAGGIA LUCARELLI, NELLA GIURIA DELLO SHOW DI RAI 1 (BALLANDO CON LE STELLE, 8 APRILE 2017) - Come previsto Selvaggia Lucarelli nel suo ruolo di giudice a Ballando con le Stelle, dance show che va in onda il sabato sera su Rai 1, è sempre stata sino ad adesso molto dura con i concorrenti. Nell'ultima puntata andata in onda sabato 1 aprile 2107 è andata bene a Christopher, che ha ballato ottimamente sulle note di una danza polinesiana, il quale ha ricevuto molti complimenti dalla spietata Lucarelli. Selvaggia non ha riservato lo stesso garbo ad Alba Parietti ed Antonio Palmese, verso i quali non sono mancati commenti al veleno da parte sua. Durante la serata è stata palese la sua preferenza nei confronti di Fabio Basile il quale, testuali parole, l'ha inebriata moltissimo con la sua esibizione. È molto esigente anche con Martina Stella, alla quale chiede maggiore impegno, suggerendo che forse il suo blocco sia dovuto non solo al maestro che l'ha sempre seguita dall'inizio del programma. Selvaggia sostiene di aver compreso che il problema di fondo potrebbe essere la paura che pervade Martina Stella circa la possibilità che sua madre possa giudicarla, in questo percorso intrapreso, negativamente. La giurata riserva commenti negativi anche all'esibizione di Martin Castrogiovanni e Simone Montedoro insieme alla sua insegnante. La Lucarelli dimostra di apprezzare anche i due calciatori Gentile e Zico: non mancano allusioni al perché ogni donna sogna di sposare un calciatore. Vediamo una Lucarelli più comprensiva con l'attrice Giuliana De Sio, le cui esibizioni sono sempre state influenzate dalla tensione provata dalla concorrente prima di ogni performance.

Alla giurata non è piaciuta nemmeno l'esibizione di Xenia: Selvaggia afferma che il genere country americano non è stata esattamente la scelta più azzeccata per lei. In quest'occasione non sono mancati i commenti ad Alba Parietti: la Lucarelli ha, infatti, affermato che far ballare quel genere ad una siberiana sia come chiedere alla showgirl di star zitta un attimo. La Parietti, naturalmente, si è difesa e da qui è scaturita una discussione che è andata molto per le lunghe.

SELVAGGIA LUCARELLI, LE TROPPE POLEMICHE STANCANO? (BALLANDO CON LE STELLE, 8 APRILE 2017) - La puntata tutto sommato è stata avvincente non solo per le polemiche che, come tutti sanno, interessano ai telespettatori i quali vogliono vedere ogni aspetto in uno show. L'importante è che il troppo non storpi, ed è quello che è successo durante la puntata andata in onda il primo aprile 2017. Non solo polemiche quindi, ma anche spazio a bellissime esibizioni: molto applaudite sono state le esibizioni di Antonio Palmese e Martina Stella. Molti i momenti toccanti incentrati su argomenti di attualità quali il bullismo: in una clip Antonio Palmese ha rivelato alcuni aspetti del suo passato. È stata, insomma, una puntata ricca di momenti davvero interessanti, sotto ogni punto di vista.

SELVAGGIA LUCARELLI, SARA' MENO SPIETATA NEL GIUDICARE I CONCORRENTI? (BALLANDO CON LE STELLE, 8 APRILE 2017) - Ciò che ci piace della Lucarelli non è solo il suo essere senza peli sulla lingua, ma anche la sua capacità di tornare sui suoi passi quando capisce di aver esagerato. Nella puntata di questa sera, ci aspettiamo che la giurata mantenga questo tipo di atteggiamento volto, secondo il nostro modesto parere, ad incoraggiare i concorrenti e non a denigrare questi ultimi come si potrebbe più facilmente pensare.

