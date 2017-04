SHADY FATIN CHERKAOUI/ La cantante alla ricerca del riscatto (Amici 16, serale 8 aprile 2017)

Amici 2017, squadra Bianca

SHADY FATIN CHERKAOUI, LA CANTANTE DEI BIANCHI: IN ATTESA DI UNA REAZIONE? (AMICI 16, SERALE 8 APRILE) - Tra poche ore su Canale 5 viene trasmesso il terzo appuntamento stagionale della fase serale del noto talent Amici 16 condotto da Maria De Filippi. Ormai il format sta entrando nella sua fase cruciale e i concorrenti ancora rimasti in gara come nel caso della giovane cantante Shady Fatin Cherkaoui, sono costretti a dare il massimo delle proprie potenzialità per sperare di arrivare fino in fondo a questa eccezionale avventura. Per la giovane cantante nata a Milano da genitori stranieri, l’opportunità di riprendersi dopo una ultimo appuntamento decisamente sotto tono che l’ha vista in grande difficoltà. Tuttavia va ricordato come in generale tutta la passata settimana per Shady è stata alquanto complicata partendo dalla parole non proprie lusinghiere spese da Morgan nei confronti dei componenti della squadra dei bianchi fino ad arrivare all’arrabbiatura dello stesso Morgan che alla vigilia del serale ha avuto come principali destinatari Shady e Mike Bird.

SHADY FATIN CHERKAOUI, LA CANTANTE DEI BIANCHI: DOPPIA SCONFITTA PER MANO DI FEDERICA (AMICI 16, SERALE 8 APRILE) - La giovane cantante della squadra dei bianchi capitanata da Morgan, Shady Fatin Cherkaoui nella puntata proposta al pubblico televisivo lo scorso sabato 1 aprile, è stata chiamata in causa in diverse occasioni. Ha iniziato la propria serata duettando con il noto cantante italiano Francesco Renga. Una bellissima esibizione sulle note del brano Migliore, ma nonostante questo non riesce ad ottenere un punto per i bianchi giacché battuti dal duetto proposto dai blu Federica - Fabrizio Moro. Nella seconda manche la giovane concorrente nata a Milano è stata protagonista di un secondo duetto stavolta al fianco di LP alias Laura Pergolizzi sulle note di Other People. Shady si è trovata nuovamente di fronte a Federica ed anche in questo caso suo malgrado ha avuto la peggio per un cocente 2-0 parziale subito per mano della collega dei blu. Vedremo se questa sera Shady saprà riprendersi e fare meglio rispetto a quanto proposto nella scorsa settimana.

© Riproduzione Riservata.