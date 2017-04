SIMONE MONTEDORO E ALESSANDRA TRIPOLI/ Come se la caverà con il reggaeton? (Ballando con le stelle)

Simone Montedoro con Alessandra Tripoli a Ballando con le Stelle

SIMONE MONTEDORO E ALESANDRA TRIPOLI, SULLE NOTE DI UN CHARLESTON (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 8 APRILE) - Simone Montedoro, nella sesta puntata di Ballando con le stelle scende in pista, per il balletto tirolese, assegnato la settimana scorsa a tutti i concorrenti, insieme a Martin Castrogiovanni e Fabio Basile. Le tre coppie in pista si divertono tanto, e riescono a ballare bene, ma Carolyn Smith di quella terna, decide di premiare Martin Castrogiovanni.Prima di far scendere in pista i concorrenti per continuare la gara, Milly presenta la prova che dovranno affrontare la settimana prossima; e agli uomini è capitato il reggaeton. Simone Montedoro protesta, dicendo che come si fa a fare un ballo che assomiglia ad un attacco cardiaco? Tutti in sala delle stelle scoppiano a ridere. Alle donne, invece, tocca la danza del ventre, e Simone chiede a Milly se può sostenere lui la prova della danza del ventre e non il reggaeton. Simone ha un dito fratturato, ma scende in pista comunque.

Va in onda la clip, dove non si può fare a meno di notare, che prima della settimana scorsa, tutti i giudici si complimentavano con lui, ma con la prova dove Simone ha interpretato Fonzie non ha entusiasmato i giudici. Durante la settimana Simone insieme ad Alessandra riguarda la sua prova, e la sua insegnante gli fa notare tutti gli errori di quella esibizione. In sala prove Alessandra è più severa e pretende tanto da Simone, che chiede alla sua ballerina se quei giudizi negativi l'hanno influenzata così tanto da sembrare un'altra insegnante.

Alessandra capisce che Simone si sta riferendo alle parole di Mariotto, e allora gli dice che se come giurato non capisce, lei di sicuro non semplificherà la coreografia per farla piacere a Mariotto; e allora Simone risponde dicendo che Alessandra può pure complicare la coreografia, ma se per via di qualche passo viene trasportato al San Camillo, vorrebbe sia lei che Mariotto ad assisterlo. Simone scende in pista per ballare un Charleston, dove la coreografia si svolge in due circostanze temporanee diverse, 1957 e 2017. Un viaggio nel tempo tra passato e presente, che a Carolyn Smith non è piaciuto tanto, perchè ha notato il miglioramento di Simone nei passi, ma quando passava nella coreografia nel 2017, i passi non erano del Charleston.

SIMONE MONTEDORO E ALESANDRA TRIPOLI, IL COMMENTO DEI GIUDICI (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 8 APRILE) - A Mariotto piace Simone soprattutto quando balla da solo, ma in questa coreografia è stato più disinvolto, anche se il look di Alessandra è molto incomprensibile. Fabio Canino non è d'accordo, in quanto ha trovato il look di Alessandra molto carino. Selvaggia Lucarelli nota che della coppia è più bello vederli commentare e parlare che ballare. Selvaggia non vede grandi progressi da parte di Simone, che però è partito bene dall'inizio del programma, e continua comunque ad essere bravo, ma si è bloccato a quel livello e non riesce a fare di più. Alcuni concorrenti che sono partiti con il suo stesso livello di preparazione lo hanno già superato; e Mariotto dice che la colpa è dell'insegnante. Simone invece si difende dicendo che a parer suo nota un cambiamento del suo corpo, e che riesce a coordinare bene i vari passaggi. Ad Ivan Zazzaroni è piaciuta tanto la coreografia, e ha preferito la parte contemporanea, rispetto ai passi di Charleston. Sandro Mayer, invece, settimana dopo settimana, nota come Simone riesce bene ad intrattenere il pubblico; e che magari potrebbe presentare un programma dopo il Tg. Carolyn Smith dà 9 a Simone, e lui è molto felice, tanto da esultare. Simone, scherzando, dopo la valutazione dice a Mariotto che gli piace tanto come persona , ma dopo un pò e ride. Nella puntata di questa sera, sabato 8 aprile, lo vedremo ballare il reggaeton. Non ci resta che aspettare perchè ne vedremo delle belle.

