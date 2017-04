STASERA IN TV / Oggi, programmi Mediaset: Amici, Il gatto con gli stivali, Un killer tra noi (sabato 8 aprile)

Stasera in tv su Mediaset

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 8 APRILE 2017 - Per la serata odierna i canali Mediaset offrono il serale della sedicesima edizione di Amici, che sarà probabilmente il programma più seguito, e diversi film e telefilm di generi differenti e adatti a varie fasce di pubblico. Su Canale 5 vivremo in diretta il terzo appuntamento serale di Amici di Maria De Filippi e assisteremo alla terza eliminazione di un concorrente. Il quinto giudice esterno sarà un attore italiano, mentre il giudice Ermal Meta sceglierà la prova. Italia 1 propone invece un film d'animazione adatto per tutta la famiglia: Il gatto con gli stivali, girato nel 2011. A doppiare il gatto, dopo averlo fatto nella versione originale, è ancora Antonio Banderas. Su Rete 4 va in onda Un killer tra noi, film giallo girato in Canada nel 2012. Alex è una giovane ragazza a cui hanno ucciso la madre e che prova, assieme alla sua famiglia, a ritrovare la normalità. Il caso resta irrisolto, ma un detective continua a indagare per cercare il killer e coinvolge pericolosamente Alex nelle indagini. Su La 5 viene trasmesso il film sentimentale del 1994 Rosamunde Pilcher: profumo di timo. In questo film romantico la protagonista ritrova una fiamma del passato che ritiene il vero amore della sua vita e decide di partire con lui. Su Mediaset Extra viene riproposta una puntata dell'apprezzato programma de Le Iene, con indagini e approfondimenti sull'attualità e scherzi a personaggi dello spettacolo.

Su Iris, per gli amanti della commedia italiana degli anni Ottanta, c'è la possibilità di vedere Zucchero, miele e peperoncino, con interpreti Lino Banfi, Edwige Fenech, Renato Pozzetto e Pippo Franco. Il film consiste di tre episodi comici il cui racconto è fatto in tribunale. Il film Ghost movie (2013), in onda su Italia 2, è invece una parodia della serie televisiva Paranormal activity, che combina grottesco e iperbolico per divertire lo spettatore. Su Top Crime, il canale dedicato ai gialli e ai thriller, va in onda la tredicesima puntata della prima stagione di C.S.I. New York. La puntata si intitola Il tatuaggio. Per i più piccoli il canale Boing propone in prima serata Dragons: oltre i confini di Berk, con nuovi episodi della serie animata che ha per protagonisti dei draghi.

PROGRAMMAZIONE SERALE - MEDIASET

CANALE 5

Ore 21.10 - Amici, talentshow

ITALIA 1

Ore 21.10 - Il gatto con gli stivali, Film

Ore 22.50 - Arrow, serie tv

RETE 4

Ore 21.15 - Un killer tra noi, film

Ore 23.45 - Nave fantasma, film

LA5

Ore 21.10 - Rosamunde Pilcher: profumo di timo, film

MEDIASET EXTRA

Ore 21.15 - Le Iene, intrattenimento

IRIS

Ore 21.01 - Zucchero, miele e peperoncino, film

ITALIA 2

Ore 21.10 - Ghost movie, film

TOP CRIME

Ore 21.10 - C.S.I. New York, serie tv

