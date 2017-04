STASERA IN TV / Oggi, programmi Rai: Ballando con le stelle, N.C.I.S. Los Angeles (sabato 8 aprile 2017)

Stasera in tv Rai

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 8 APRILE 2017 - La Rai, per la prima serata di sabato 8 aprile propone diverse opportunità ai propri telespettatori, che potranno scegliere se assistere ad una nuova puntata dello show del sabato sera di Milly Carlucci, Ballando con le stelle, oppure ad un film tra i tanti proposti dalla programmazione. Per gli amanti della cultura, non va dimenticato neanche l'appuntamento con Ulisse, su Rai Tre, ed il teatro su Rai 5. Chi è appassionato di telefilm, può fare affidamento sulla proposta di Rai Due, che metterà in onda due nuovi episodi di N.C.I.S. Los Angeles. Quale sarà il programma più visto della serata? Senza il forse, Ballando con le stelle. Nonostante non stia riuscendo a tenere il confronto con Amici, il rivale su Canale 5, il programma di Milly Carlucci piace a quasi 4 milioni di telespettatori, con uno share vicino al 20 per cento.

Rai Uno: Ballando con le stelle, proporrà la prima puntata dei ripescaggi. Si conoscerà dunque la coppia che avrà la possibilità di tornare ufficialmente in gara in vista del gran finale di questa nuova edizione. È proprio la giuria a funzionare per il meglio nel programma condotto da oltre 10 anni da Milly Carlucci. La Lucarelli, nell'ultima puntata, ha avuto modo di avere uno scambio acceso con Giuliana De Sio, che aveva manifestato in precedenza la volontà di non ballare, consapevole di partire già battuta contro Martina Stella e Basile. Per sua grande sorpresa però, a dover abbandonare il programma, è stata la collega Martina Stella, con Basile e la De Sio salvi. Rai Due: due nuovi episodi del telefilm N.C.I.S. Los Angeles e New Orleans. Il primo si intitola ''Resistenze parallele'', il secondo ''Piano di evasione''. Rai Tre: torna l'appuntamento con la cultura. La nuova puntata di Ulisse: il piacere della scoperta, sabato sera tratterà la figura storica di Sparta. L'episodio è intitolato ''Spartaco lo schiavo ribelle''. Rai 4: il film Professione assassino parla del sicario Arthur Bishop che si ritroverà ad addestrare il figlio del proprio mentore, in cerca di vendetta. La regia è di Simon West, Jason Statham e Ben Foster tra gli attori del cast. Rai 5: sabato 8 aprile Rai 5 propone l'appuntamento con il teatro Cercando segnali d'amore nell'universo. Protagonista Luca Barbareschi, che ripercorrerà la sua biografia. Rai Movie: il film d'avventura Last night è una trasposizione euro-medievale della leggenda nipponica dei 47 ronin. Nel cast Clive Owen, Morgan Freeman, Aksel Hennie e Daniel Adegboyega. Regia di Kazuaki Kiriya. Rai Premium: va in scena La mia bella famiglia italiana, film drammatico con protagonisti Alessandro Preziosi e Tanja Wedhorn. Nel cast compaiono anche Peppino Mazzotta e Nunzia Schiano.

PROGRAMMAZIONE SERALE - RAI

RAI UNO

Ore 20.35 - Ballando con le stelle 2017 talent show

RAI DUE

Ore 21.05 - N.C.I.S Los Angeles telefilm

RAI TRE

Ore 21.10 - Ulisse il piacere della scoperta, documentario

RAI 4

Ore 21.15 - Professione assassino, film

RAI 5

Ore 21.15 - Cercando segnali d'amore nell'universo, teatro

RAI MOVIE

Ore 21.20 - Last Knights, film

RAI PREMIUM

Ore 21.20 - La mia bella famiglia italiana, film

