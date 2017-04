STASERA IN TV / Oggi, programmi Sky: APB, NCIS, In Treatment (sabato 8 aprile 2017)

Stasera in tv su Sky

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY DI OGGI, 8 APRILE 2017 - Nel corso della prima serata dell'8 aprile, sui canali Sky andranno in onda film, serie tv e talent show. In particolare, il canale che potrebbe essere più visto è Sky Cinema Hits, che trasmetterà il film Qualunquemente. Su Fox in prima serata, sabato 8 aprile andrà in onda il secondo episodio della serie APB, dal titolo "Questioni personali". Durante il corso della puntata Gideon insieme a Murphy cercheranno di evitare una rapina in una farmacia. Sul canale Fox Cinema andrà in onda il terzo episodio della tredicesima stagione di NCIS, intitolato "Incognito". Durante la serata tanti colpi di scena per Gibbs e Tim che partiranno per Russia. La squadra scoprirà che Hussein avrà impiantato nello zio assassino un virus molto potente. Su Sky Atlantic verrà trasmesso l'undicesimo episodio della terza stagione di In Treatment, dal titolo "Rita". Rita sarà molto triste in quanto dovrà attendere i risultati dei test medici. Sul canale Fox Life andrà in onda il settimo episodio della terza stagione di Chirurgia Estrema, il cui titolo è "Tuffo di naso". I casi che verranno trattati riguarderanno una donna che ha effettuato varie operazioni di mastoplastica quasi senza alcun risultato, due sorelle gemelle e una donna con dei problemi al naso.

Su Sky Uno verrà trasmesso il settimo episodio di Celebrity MasterChef Italia, cookie talent show. Quattro sono i protagonisti rimasti in gara, che sono pronti a tutto pur di vincere. Sul canale Sky Cinema 1 andrà in onda lo stesso episodio di In Treatment che verrà trasmesso su Sky Atlantic. Su Sky Cinema Hits andrà in onda Qualunquemente. Si tratta di un film che vede protagonista Cetto La Qualunque, che ritorna a casa dopo anni da latitante. Cetto è volgare, corrotto e soprattutto non è una persona onesta. In un film ricco di momenti di grandi risate in cui il protagonista non vuole altro che vincere le elezioni come sindaco della sua città in Calabria. Su Sky Cinema Family andrà in onda Milo su Marte. Si tratta di un film di animazione che vede come protagonista un bambino che disobbedisce ai suoi genitori e che è particolarmente egoista. Gli alieni, però, rapiscono la madre del piccolo, che effettua un viaggio su Marte per recuperarla. Sul canale Sky Cinema Passion verrà trasmesso il film A qualsiasi prezzo, durante il quale Henry vorrebbe vedere suo figlio impegnarsi nell'azienda agricola di famiglia. Il giovane, però, ha altri obbiettivi per il suo futuro. Su Sky Cinema Max andrà in onda World War Z, ovvero un film d'azione con protagonista Brad Pitt, nel ruolo di Garry Lane. Mentre quest'ultimo si trova in auto con la sua famiglia orribili individui si scagliano su chiunque contagiandolo. Lane ritorna a lavorare per le Nazioni Unite e parte alla ricerca del vaccino per mettere fine al virus.

