STEFANO DE MARTINO/ Il suo “no” alla guerra in Siria, foto (oggi, 8 aprile 2017)

STEFANO DE MARTINO, NEWS: IL SUO “NO” ALLE GUERRA IN SIRIA, FOTO (OGGI, 8 APRILE 2017) - Stefano De Martino ha seguito l’esempio di Emma Marrone sua ex fidanzata e ha aderito alla campagna social contraddistinta dall’hashtag “#everychildismychild" per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla guerra in Siria. A farla scattare il terribile attacco avvenuto nella provincia di Idlib, dove sono morti decine di bambini. Le immagini strazianti dei corpicini senza vita hanno fatto il giro del mondo e presto sono iniziati a comparire in rete i messaggi di personaggi famosi che hanno voluto ricordare a tutti che “quei bambini sono anche nostri”. Alcuni, come Emma e Belen Rodriguez, hanno girato un piccolo video. Stefano ha invece preferito pubblicare sul suo profilo Facebook una semplice foto in cui lo vediamo posare con in mano un foglio bianco su cui è riportato l’hashtag che ormai tutti conosciamo.

Anche le parole scelte da De Martino nella didascalia sono quelle già usate dai suoi colleghi del mondo dello spettacolo: “Ora basta tacere, ogni bambino é il nostro bambino. BASTA alla guerra in Syria. #everychildismychild #syriawarcrimes”. Il volto serio di Stefano nella foto e il suo appello sono sicuramente serviti a imprimere ancora di più nelle coscienze la consapevolezza che non si può rimanere indifferenti a tutto ciò: i fans hanno fatto girare il suo posto con centinaia di condivisioni e lo hanno sottoscritto con oltre 18mila like in poche ore. Tanti anche i commenti lasciati dai fans che hanno voluto esprimersi su questa delicata questione:

“Bravo Stefano!!, Testimone di uomo ed artista, di grande sensibilità umana e solidale...bravo ancora e continua così. ..Condivido, pienamente..”, “Bastaaaa.....Nessun bambino dovrebbe soffrire cosi,per mano dei criminali….”, “Hai ragione i bambini non si toccano sono dei piccoli angeli siamo stanchi adesso basta basta”. Clicca qui per vedere la foto di Stefano e tutti i commenti.

