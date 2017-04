SUPERGIRL 2 / Anticipazioni puntata 8 aprile 2017: Kara si sposerà!

Supergirl 2, in prima Tv assoluta su Italia 1

SUPERGIRL 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Dalle 19:25 di oggi, sabato 8 aprile 2017, Italia 1 trasmetterà un nuovo episodio di Supergirl 2, in prima Tv assoluta. Sarà il 13°, dal titolo "Il signore e la signora Mxyzptlk". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: nel passato, Lionel Luthor (Ian Butcher) porta a casa la piccola Lena (Katie McGrath) perché entri a far parte della famiglia e le annuncia che Lillian (Brenda Strong) sarà la sua nuova mamma. Nel presente, i media iniziano ad accusare Lena di essere la reale responsabile dei reati imputati a Lillian. Kara (Melissa Benoist) spinge quindi l'amica ad andare a trovare la madre in prigione, convinta che possano ancora trovare un punto d'incontro. Una volta che le due donne si trovano una di fronte all'altra, Lillian rivela a Lena che in realtà non è sua figlia biologica, ma frutto di una relazione extraconiugale del marito con un'altra donna. Quest'ultima, una tossicodipendente, è morta in seguito e Luthor, corroso dal senso di colpa, non è mai riuscito ad avvicinarsi alla figlia. Sottolinea infine che debbano proteggersi a vicenda, ottenendo così il suo aiuto. Intanto, Kara scopre in modo casuale che Mon-El (Chris Wood) non fa altro che pensare a lei, mentre in quell'istante Metallo (Frederick Schmidt) riceve un dispositivo creato da Lex Luthor in passato con la kryptonite sintetica. Approfitta quindi del processo per liberarsi, portando con sé anche Lillian. Dato che solo Lena potrebbe aver compiuto un'azione simile, viene arrestata dalle autorità, ma Kara rifiuta di credere che sia colpevole. Durante un nuovo scontro con Metallo, James (Mehcad Brooks) viene ferito, ma ancora una volta Kara non accetta di credere che Lena possa essere identica alla madre. Nel frattempo, Lillian fa fuggire di prigione la figlia e cerca di convincerla che la società le vedranno sempre come malvagie per via del passato e dell'opinione che Superman (Tyler Hoechlin) aveva di Lex. Durante il tragitto verso una delle basi Cadmus, Lillian fa notare alla figlia che ormai è rimasta da sola e che nessuno dei suoi amici crederà mai alla sua innocenza. La invita infine ad entrare a far parte della Cadmus, ma in seguito rivela il suo vero intento. Le serve infatti che usi il suo DNA per attivare un dispositivo particolare, che solo lei può rimettere in funzione. Winn (Jeremy Jordan) riesce invece ad accedere alla videosorveglianza della prigione e scopre di aver avuto ragione. Non è stata infatti Lena a dare la kryptonite a Metallo, ma un metaumano. Conclude tuttavia che la sostanza è così instabile che potrebbe esplodere da un momento all'altro. Kara si precipita quindi a salvare l'amica prima che possa morire a causa della testata. Nonostante la missione sia molto pericolosa, Kara fa di tutto per salvare Lena, mettendo a repentaglio la sua vita. Più tardi, James propone a Kara di ritornare ad essere gli amici di un tempo, mentre Lena le manifesta nuovamente la propria fiducia.

SUPERGIRL 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA DELL'8 APRILE 2017, EPISODIO 11 "IL SIGNORE E LA SIGNORA MXYZPTLK" - Mxyzptlk, un folletto in grado di manipolare la realtà a suo piacimento, propone a Kara di sposarlo, ma riceve un rifiuto. Il folletto prende quindi la cossa come una sfida e Mon-El propone all'amica di uccidere Mxyzptlk, ma senza successo. Il folletto convoca quindi Parasite perché attacchi National City prima di ucciderlo, in modo da impressionare Kara, mentre Mon-El rivela per sbaglio che un altro modo per rimuovere la manipolazione del folletto è scrivere o pronunciare i loro nomi al contrario. Più tardi, Winn scopre che un dispositivo della collezione del DEO è collegato all'energia della quinta dimensione, da cui il metaumano trae energia. Mon-El cerca quindi di utilizzarlo durante uno scontro con il folletto all'ultimo sangue, ma la situazione si ribalta in suo sfavore. Solo Kara riesce ad impedire il peggio, accettando di sposare Mxyzptlk.

