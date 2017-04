THOMAS BOCCHIMPANI/ Dispiaciuto per aver eliminato Lo Strego (Amici 16, serale 8 aprile 2017)

Amici 2017

THOMAS BOCCHIMPANI, IL CANTANTE DEI BIANCHI: DISPIACIUTO PER AVER ELIMINATO LO STREGO (AMICI 16, SERALE 8 APRILE) - Nella prima serata di Canale 5 viene trasmesso il terzo appuntamento della fase serale del talent Amici 2017 condotto da Maria De Filippi. Un appuntamento molto atteso dall’appassionato pubblico che potrà rivedere all’opera i propri beniamini nella sentita sfida tra la squadra dei bianchi guidata da Morgan e quella dei blu capitanata da Elisa. Tra i componenti dei bianchi c’è il giovanissimo e talentuoso cantante di origini vicentine, Thomas Bocchimpani. Quest’ultimo nei primi giorni della settimana ha manifestato ad Alessandra Celentano per aver vinto il duello con il compagno di squadra Lo Strego decretandone l’eliminazione. Il cantante ha rimarcato: “Ha perso lui e ho perso anch’io. Il fatto di rientrare qui in casetta stasera e vedere che manca un pezzo della nostra squadra è dura”. La Celentano ha così provato a consolarlo sottolineando: “È una cosa bella che sia tristi per Lo Strego, è una cosa umana, di amicizia, importante. Le batoste, le difficoltà… solo con queste cose si cresce e si va avanti”.

THOMAS BOCCHIMPANI, IL CANTANTE DEI BIANCHI: SALVO AL BALLOTTAGGIO (AMICI 16, SERALE 8 APRILE) - Thomas Bocchimpani è stato uno dei principali protagonista della seconda puntata della fase serale di Amici. Il giovane cantante è stato schierato dal proprio capitano Morgan nella sfida contro la cantante della squadra dei Blu, Federica. Il vicentino ha proposto il pezzo Seven Years di Lukas Graham e grazie ad una performance di spessore è riuscito ad ottenere la vittoria nella contesa portando un prezioso punto alla propria squadra. Thomas Bocchimpani è stato quindi schierato in una seconda occasione ed ossia nella sfida Magic Ball dove ha duettato con lo stesso Morgan e Boosta. Ancora una volta dall’altra parte c’era la cantante Federica che tuttavia in questa occasione, a detta della giuria, è stata maggiormente convincente raccogliendo il punto. La puntata per Thomas Bocchimpani non è finita qui in quanto in ragione della doppia sconfitta dei Bianchi si è ritrovato al ballottaggio contro il compagno di squadra Lo Strego. Ha cantato Scusa riuscendo a vincere il confronto e a rimanere nel talent.

