ULISSE, IL PIACERE DELLA SCOPERTA/ Anticipazioni 8 aprile 2017: Spartaco protagonista!

Ulisse, Il piacere della scoperta, Alberto Angela (LaPresse)

ULISSE - IL PIACERE DELLA SCOPERTA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 8 APRILE 2017: SPARTACO - Alberto Angela è pronto a tornare sul piccolo schermo di Rai 3 con una nuova edizione di Ulisse - Il piacere della scoperta: il programma di divulgazione scientifica e storica ha in serbo nuovi incredibili viaggi, che accompagneranno i telespettatori nei meandri e tra i dettagli più significativi e ricchi del nostro passato, e non solo. Già a metà marzo l’account social ufficiale del programma aveva annunciato il ritorno per la serata di oggi, sabato 8 aprile: il grande protagonista sarà Spartaco, lo schiavo gladiatore che ha osato sfidare il potere romano. Spartaco era riuscito a portare sul campo ribelli e rivolte difficili da disperdere. Vissuto circa a cavallo tra il 100 a.C., ha guidato la cosiddetta terza guerra servile della storia romana. Nato in Tracia, è diventato gladiatore a Capua, la stessa cittadina che anche Cicerone ha definito come una seconda Roma, grazie alla cultura e alle tradizioni che vi regnavano: Spartaco è in seguito riuscito a fuggire, dando il via alla ribellione presso le pendici del Vesuvio.

ULISSE - IL PIACERE DELLA SCOPERTA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 8 APRILE 2017: I LUOGHI - Naturalmente Alberto Angela guiderà il pubblico di Ulisse - Il piacere della scoperta in alcuni dei luoghi più significativi che mostrano la storia di Spartaco e le condizioni in cui gli schiavi, e dunque anche gladiatori, erano costretti a vivere all’epoca. Si varcheranno in particolare le soglie della Villa dei Volusii, una delle poche ville agricole (stanziata nei pressi della via Tiburtina) dove sono rimaste conservate le cosiddette ergastula, ovvero quegli spazi dove gli schiavi vivevano e operavano. Solo il nome lascia molto su cui riflettere. Ulisse - Il piacere della scoperta ha inoltre visitato Santa Maria Capua Vetere, e Alberto Angela, per l’appuntamento, si è avvalso della collaborazione del professor Giovanni Brizzi.

© Riproduzione Riservata.