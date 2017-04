UN KILLER TRA NOI/ Su Rete 4 il film diretto da Bradley Walsh (oggi, 8 aprile 2017)

Un killer tra noi, stasera su Rete 4

UN KILLER TRA NOI, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 8 APRILE 2017: IL CAST - Un killer tra noi, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 8 aprile 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere giallo che è stata diretta nel 2012 da Bradley Walsh (Il figlio dell'inganno, Disco inferno) ed interpretata da Tess Atkins (Knockout, The odds, Just in time for Christmas), Tom Cavanagh (L'inventore di giochi, L'Orso Yoghi, la serie tv The Flash) e Boris Kodjoe (Resident Evil - Retribution, L'amore in valigia, Nurse - L'infermiera). Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

UN KILLER TRA NOI, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 8 APRILE 2017: LA TRAMA - (Anne Marie DeLuise) è una donna che conduce una vita pacifica. Ha un marito che la ama, Nick (Boris Kodjoe), e tre figli, all'apparenza conduce un'esistenza tranquilla, finchè non viene assalita per strada ed uccisa brutalmente. Il delitto appare subito misterioso, e di certo non si tratta di una tentata rapina come gli inquirenti hanno pensato in un primo momento. Il tipo di omicidio ricorda piuttosto un'esecuzione fra malavitosi. Ad occuparsi delle indagini è il detective Moran (Tom Cavanagh), che decide di interrogare la famiglia della donna. La persona più sconvolta nel piccolo nucleo familiare della donna è la figlia diciassettenne Alex (Tess Atkins), che sente già il peso di dover far la donna di casa e badare ai fratellini. Le indagini si scontrano rapidamente con il fatto che Helen non sembra nascondere lati oscuri, ed era benvoluta da tutta la comunità. L'omicidio rischia di restare insoluto e la polizia si sta preparando ad archiviarlo, ma il detective Moran rifiuta di arrendersi e decide di rivolgersi proprio ad Alex, sempre più presa nel suo ruolo di seconda mamma per i suoi affranti fratelli. Indagando dall'interno Alex scopre che Nick non è il suo vero padre biologico, e che quest'ultimo sembra ora avere una relazione con un'amante. Nick è ora il primo sospettato, e proprio per questo Alex sta rischiando moltissimo. Il detective Moran si rende quindi conto che potrebbe avere sbagliato a coinvolgere una ragazza minorenne nelle indagini, che ricadono sotto la sua responsabilità, ma il peggio deve ancora arrivare.

