UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Luca sceglie Cecilia e sconvolge Soleil e Giulia? Le news (Trono Classico)

Uomini e Donne, trono classico

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS TRONO CLASSICO: LUCA ONESTINI SCEGLIE CECILIA ZAGARRIGO E SCONVOLGE TUTTI? - Luca Onestini potrebbe scegliere Cecilia Zagarrigo? La notizia potrebbe avere dell'incredibile ma in realtà, potrebbe avere un fondo di verità: cosa è successo nel corso delle ultime registrazioni del trono classico di Uomini e Donne? Ecco a seguire tutte le novità, le anticipazioni ed i possibili retroscena sul patinato mondo dei tronisti del programma condotto su Canale 5 da Queen Mary. Luca Onestini è il tronista più "anziano" della seconda stagione del trono classico. Come ben sapete, il giovane è sbarcato alla corte di Maria come corteggiatore di Clarissa Marchese, arrivando fino alla fine. Dopo essere stato silurato con un delicato "due di picche", per Luca è arrivato il trono al fianco di Manuel Vallicella e Sonia Lorenzini. Successivamente però, i suoi due compagni di avventura hanno abbandonato il programma in due maniere differenti. Manuel infatti, non è stato in grado di sopportare la tensione e così ha lasciato il suo nuovo ruolo per tornare alla vita di sempre. Sonia invece, dopo numerose segnalazioni e la possibilità che il suo percorso potesse finire malamente, ha preferito uscire fuori scegliendo Emanuele Mauti. L'unico rimasto saldamente incollato alla sua bella poltrona, è stato Luca Onestini, diviso tra il fascino di Soleil e la dolcezza di Giulia.

Durante il corso delle ultime puntate del trono classico però, Luca Onestini ha chiamato in studio Cecilia, ex corteggiatrice di Oscar Branzani che sembrava interessarlo fortemente. Dopo appena due esterne, tra i due si è accesa la passione e l'uscita si è conclusa con un appassionante bacio che ha nuovamente mischiato le carte facendo traballare gli equilibri già incerti del suo trono. Se fino a qualche tempo fa si ipotizzava di un possibile abbandono da parte di Luca senza effettuare una scelta, adesso si parla di un nuovo cambio di rotta: il ragazzo uscirà fuori dal programma con Cecilia? Nel frattempo le speranze di Giulia si affievoliscono sempre di più anche perché, proprio durante la nuova registrazione, Luca ha apostrofato Soleil come la più bella ma, se si trovasse in una discoteca raggiungerebbe Cecilia. Per la Latini invece, nessun complimento e quindi, non si comprende se il tronista sia cercando di “sminuirla” solo perché non le interessa troppo oppure – di contro – vuole metterla in difficoltà per testare il suo coinvolgimento.

© Riproduzione Riservata.