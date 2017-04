UOMINI E DONNE/ E’ giallo su Gianni Sperti: è stato operato? Parla Tina Cipollari (Trono Over)

Uomini e Donne, trono over

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS TRONO OVER: GIANNI SPERTI È STATO OPERATO? - Gianni Sperti è stato operato? Il trono over di Uomini e Donne, nel corso delle ultime ore si è tinto di giallo: cosa è successo? Ecco le ultimissime notizie dal mondo delle dame ed i cavalieri. Questa volta, incredibilmente non parleremo di Gemma Galgani e nemmeno di Giorgio Manetti. Nonostante dama e cavaliere siamo i più amati del trono over, in questo nuovo articolo online vogliamo indagare sul mistero dietro la possibile operazione di Gianni Sperti: l'opinionista di Maria è stato operato? Durante il corso dell'ultima registrazione del trono over, l'ex ballerino di Amici non era presente in studio. Ad aprire le danze del nuovo appuntamento che vedremo in televisione durante la prossima settimana, ci ha pensato come sempre la burrosa Tina Cipollari accanto alla silenziosa Tinì Cansino. Dopo tanti anni di presenza in studio quindi, Gianni è risultato essere grande assente della puntata che ha visto ancora una volta scontrarsi Gemma e Tina alle prese con le ultime vicende sentimentali della torinese.

La burrosa opinionista però, facendo il suo ingresso in studio ha notato l'assenza del fidato amico con il quale si diverte a prendere in giro la Galgani e così, proprio Maria De Filippi ha pensato bene di chiedere delle informazioni all'ex vamp. Come ben sapete infatti, proprio Tina è la perfetta alleata (in studio) di Gianni ma è anche una sua grande amica lontani dalle telecamere del programma più amato del pomeriggio televisivo italiano. La risposta di Tina alla domanda di Maria però, ha spiazzato tutti quanti e, dopo aver letto le anticipazioni direttamente dal sito ufficiale, in molti hanno voluto saperci di più sulla faccenda. Tina ha infatti rivelato che Gianni fosse assente in studio per via di una operazione: “E’ stato operato!”. Di contro, Maria le ha domandato se si trattasse o meno di uno scherzo: qual è la verità? I fan di Gianni Sperti si sono prontamente allertati anche online ma lui, ha continuato a pubblicare regolarmente sui social senza smentire oppure confermare.

