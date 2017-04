VALERIO SCANU/ Il presentatore social cosa mostrerà dal backstage? (Ballando con le stelle)

Roberta Bruzzone e Valerio Scanu

VALERIO SCANU, IL PRESENTATORE SOCIAL DI RAI 1 (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 8 APRILE) - Valerio Scanu è diventato famoso per aver partecipato al talent show più chiacchierato di Canale 5, Amici di Maria De Filippi, dopo il quale la sua carriera è stata un crescendo di successi e buone opportunità. Da un po' di tempo a questa parte il cantante è approdato alla Rai, cambiando anche veste: da cantante affermato ha voluto cimentarsi, con il ruolo di presentatore, nel celebre programma di Milly Carlucci ovvero il famoso Ballando con le Stelle. Egli non fa altro che prendersi cura dell'aspetto social della trasmissione, occupandosi del backstage ma anche di raccogliere le reazioni a caldo dei concorrenti. Nell'ultima puntata del varietà, andata in onda sabato 1 aprile 2017, abbiamo visto Valerio Scanu prendere le difese di Alba Parietti. In quell'occasione a quest'ultima era stato contestato il fatto di aver sbagliato genere di ballo, durante la canzone intitolata Abbronzatissima, che secondo i giudici era un Alligalli mentre la showgirl ha ballato il Cha Cha Cha. Tutti, compresi noi, hanno apprezzato la sua presa di posizione nei confronti della showgirl dato che sin dall'inizio del programma il cantante era stato un po' neutrale.

VALERIO SCANU, I MOMENTI PIU' TOCCANTI DELLA SCORSA PUNTATA (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 8 APRILE) - I concorrenti questa sera sono stati tutti degni di essere seguiti ed applauditi: in particolare un plauso speciale va ad Antonio Palmese che, insieme a Samanta Togni, ha eseguito un boogie degno di essere chiamato tale. A loro tanti i complimenti rivolti dalla giuria, la quale ha prontamente affermato che i due formano una bella coppia di ballerini. In effetti, guardandoli danzare, non si può che essere d'accordo con loro... pollice in su per i due concorrenti! Molto toccante è stato il momento in cui si racconta, attraverso una clip, il difficile passato del Palmese il quale è stato vittima di bullismo. Tanti i complimenti al Palmese da parte della giuria la quale afferma che è grazie alla danza che il concorrente si è aperto, facendosi conoscere per ciò che egli è realmente. Altro momento da rivedere è stato il tango eseguito dall'attrice Martina Stella: l'esibizione è piaciuta molto alla giuria, ed in effetti i complimenti sono stati tutti pienamente meritati. Ci troviamo d'accordo con la scelta della giuria nel rimproverare l'attrice, la quale ha peccato di presunzione nel riprendere il suo maestro di ballo. I due avevano avuto una lite in settimana e non sono assolutamente mancati i momenti di tensione e le discussioni. Alla Stella si è rimproverato il fatto che Samuel è comunque il suo maestro e fa di tutto per insegnarle i trucchi del mestiere e, di questo, dovrebbe essere grata. Abbiamo, comunque, apprezzato l'umiltà dell'attrice nell'ammettere i suoi sbagli e nel pentirsi dell'accaduto.

VALERIO SCANU, COSA CI MOSTRERA' QUESTA SERA?(BALLANDO CON LE STELLE 2017, 8 APRILE) - Nell'ultima puntata di Ballando con le Stella, andata in onda sabato scorso 1 aprile 2017, Valerio Scanu è stato molto apprezzato per aver preso posizione a favore di Alba Parietti, durante un appunto che i giudici avevano fatto a quest'ultima. Non sappiamo però se questo suo intervento sia stato del tutto sincero oppure lo abbia attuato per alimentare le polemiche in quel preciso momento. Ciò che sappiamo è che abbiamo apprezzato l'esposizione del cantante, la sua presa di posizione in questo contesto ove era sempre stato un po' neutrale. Nelle prossime puntate ci aspettiamo che Valerio faccia esattamente la stessa cosa insieme alla possibilità, perché no, di cantare un suo successo per smorzare un po' gli animi. Chissà che Valerio non ci ascolti... per scoprirlo non ci resta che guardare la puntata di questa ser.

