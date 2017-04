VITTORIA MARKOV/ Eliminata nel ballottaggio con Oliviero (Amici 16, serale)

Vittoria Markov, Amici 2017, squadra Blu

VITTORIA MARKOV, LA BALLERINA DEI BLU: ELIMINATA NEL BALLOTTAGGIO CON OLIVIERO (AMICI 16, SERALE 8 APRILE) – Nella prima serata di Canale 5 viene mandato in onda un nuovo appuntamento con la trasmissione Amici condotto come consuetudine da Maria De Filippi. Si tratta della terza puntata della fase serale con una nuova sfida tra le due squadre, quella dei bianchi capitanata da Morgan e quella blu che invece è guidata dalla cantante friulana Elisa, pronte a mettere in campo i propri talent per avere la meglio. Nella fila dei blu milita la ballerina Vittoria Markov che purtroppo secondo le anticipazioni che stanno trapelando in queste ore, dovrebbe essere la prossima eliminata. Nello specifico la concorrente blu si troverà a fronteggiare il ballerino dei bianchi Oliviero Bifulco nel ballottaggio e sarà proprio lei ad avere la peggio nelle contesa. Una brutta eliminazione che arriva dopo un paio di settimane nel corso delle quali la ballerina ha dimostrato di soffrire oltremodo la tensione e l’importanza di questa fase di Amici.

VITTORIA MARKOV, LA BALLERINA DEI BLU: EMOZIONATE PERFORMANCE NEI PANNI DI OPHELIA (AMICI 16, SERALE 8 APRILE) – La giovane ballerina Vittoria Markov, originaria della provincia di Padova e componente della squadra dei blu capitanata da Elisa, nella seconda puntata della fase serale di Amici mandata in onda lo scorso sabato 1 aprile, ha saputo offrire una esibizione decisamente all’altezza della situazione. La ballerina è stata mandata nella mischia dalla propria direttrice artistica nella sfida che l’ha contrapposta al concorrente dei bianchi Mike. Vittoria si è esibita in una coreografia di grande intensità, interpretando il ruolo di Ofelia sulle note del brano Fall Foliage. Esibizione impeccabile anche se ha patito in maniera particolare la tensione e le emozioni del momento. Alla fine è stata premiata dalla giuria avendo la meglio nei confronti di Mike e quindi portando a casa un punto molto importante per la propria squadra. Da segnalare che la Markov anche nella prima puntata si era esibita in una sola sfida avendo ugualmente la meglio ai danni di Thomas.

