Verissimo / Anticipazioni e ospiti puntata 8 aprile: Mario Serpa, la sua verità su Claudio Sona

VERISSIMO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 8 APRILE 2017: MARIO SERPA, LA SUA VERITÀ SU CLAUDIO SONA - È passata una settimana da quando Claudio Sona ha raggiunto il salotto di Verissimo per dire la sua verità sulla fine della sua storia d'amore con Mario Serpa. Oggi, ospite del salotto di Silvia Toffanin, sarà proprio l’ex corteggiatore, che avrà diritto di replica su quello che è, a oggi, uno degli addii più sofferti della storia di Uomini e Donne. Mario Serpa ripercorrerà i momenti più importanti della sua storia con Claudio Sona vissuti nel salotto di Maria De Filippi, poi si confronterà nuovamente con i suoi sentimenti e risponderà a quelle parole dette da Claudio Sona, che solo una settimana fa ha fatto sospirare tutti i fan della prima coppia gay della storia del trono classico: “Eravamo diversi e distanti anche nel modo di pensare. Io sono molto ambizioso e adrenalinico. Avevo bisogno di una persona che mi tenesse testa e non l’ho trovata”, ha rivelato infatti l’ex tronista a Silvia Toffanin, lasciando comunque aperta una porta con un laconico “mai dire mai”. Quale sarà la risposta di Mario Serpa?

VERISSIMO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 8 APRILE 2017: ALDO MONTANO SI RACCONTA A POCHI GIORNI DALLA NASCITA DELLA PICCOLA OLIMPIA - Verissimo tornerà oggi pomeriggio con una nuova puntata ricca di ospiti, di gossip e di novità in esclusiva. Fra le tante personalità del mondo dello spettacolo che oggi raggiungeranno il salotto di Silvia Toffanin, ci sarà anche Aldo Montano, che da poche settimane è diventato papà della piccola Olimpia. Classe 1978, Aldo Montano è un noto schermidore italiano che ha ottenuto la medaglia d’oro individuale ai giochi olimpici di Atene nel 2004, evento che gli ha regalato anche la fama mediatica fino alla partecipazione, nel 2006, al reality show la fattoria. Noto per i suoi meriti sportivi, ma anche per i suoi legami con donne del mondo dello spettacolo (dal 2007 al 2012 ha avuto una storia con Antonella Mosetti), oggi Montano è felicemente legato alla madre di sua figlia, Olga Plachina, sposata qualche mese fa in Russia. La carriera sportiva, le incursioni del mondo dello spettacolo, ma soprattutto la paternità, saranno al centro di questa puntata di Verissimo, nel corso della quale l’atleta avrà la possibilità di ripercorrere i momenti più emozionanti della sua vita.

VERISSIMO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 8 APRILE 2017: AGNES LLOBET, MENCIA DE "IL SEGRETO", OSPITE DI SILVIA TOFFANIN - Le trame de Il Segreto e i suoi amati protagonisti apriranno la nuova puntata di Verissimo, che come ogni sabato pomeriggio tornerà su Canale 5 a partire dalle 16.30. Ospite di oggi sarà Agnes Llobet, l’attrice che il pubblico ha avuto modi di conoscere e amare nei panni di Mencia, l’illustratrice che ha conquistato il cuore di Carmelo. Agnes Llobet raggiungerà il salotto di Silvia Toffanin per parlare della sua esperienza nella soap, ma anche per anticipare ai telespettatori qualche dettagli sul futuro del suo personaggio, destinato a legarsi in maniera molto profonda al braccio destro di Severo Santacruz. Un filmato ripercorrerà le fasi più importanti della sua permanenza a Puente Viejo, con un occhio di riguardo a quel legame con Carmelo che ha fatto sognare i tanti fan della celebre soap. Silvia Toffanin, nel corso della pagina dedicata a Il Segreto, anticiperà inoltre qualche dettaglio sulle trame future, svelando dettagli ancora inediti su quella che è, a oggi, una delle telenovela più amate e seguite della tv.

