XENIA E RAIMONDO TOTARO/ Come se la caverà con la danza del ventre? (Ballando con le stelle)

Xenia e Raimondo Totaro a Ballando con le stelle 2017

XENIA E RAIMONDO TOTARO, BALLANO LA BACHATA (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 8 APRILE) - Bella da far paura, dalle gambe che ormai fanno sempre chiacchierare, perchè nonostante siano così perfette e lunghe, la russa Xenia dà il meglio di sè ogni volta che scende in pista. Nel ballo tirolese, la sua terna è composta da Alba Parietti e Giuliana De Sio. Carolyn Smith nonostante la bella gara tra le tre concorrenti; decide di elogiare quella di Xenia e Raimondo. Tra le tre coppie vincitrici delle tre terne del ballo tirolese, Carolyn assegna a Xenia 30 punti, volando già in alto nella classifica. Xenia e Raimondo, hanno giusto il tempo di cambiarsi, per riscendere subito in pista per ballare la loro bachata. Prima di scendere in pista, Xenia è un pò agitata, perchè sa che la settimana prossima, sua madre la raggiungerà a Roma; e per poter ballare davanti ai suoi occhi, promette di ballare bene, per restare in gara, almeno un'altra settimana. Va in onda la clip della settimana di Xenia e Raimondo; dove Xenia si racconta parlando delle sue umili radici; dove spiega che arriva da un piccolo paese, ma che appena ha concluso gli studi si è trasferita in America, dove come primo lavoro ha fatto la bagnina; per poi diventare una modella affermata. Parla di sè come una donna determinata, e che ogni volta che torna a casa, i cittadini si accorgono del fatto che lei non viva più lì, per i suoi modi solari. Raimondo classifica Xenia già come una mezza italiana, perchè durante le prove è sempre gioiosa e le piace scherzare. Raimondo, vuole far uscire la vera Xenia per quella che è; e cioè una ragazza dolce, tenera, che ha carattere. Dopo la bachata, Milly Carlucci, manda in onda un'altra clip, dove Raimondo per spronare Xenya a ballare meglio, le dice che non è la giuria che vuole mandarla a casa, ma è Milly; e quindi deve stringere i denti. La padrona di casa ridendo dice a Raimondo che è proprio una brutta persona, ma Raimondo chiede scusa a Milly, dicendo che quella è solo una tecnica per rafforzare Xenia.

XENIA E RAIMONDO TOTARO, I VOTI PER LORO (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 8 APRILE) - Fabio Canino si complimenta con Xenia, che in silenzio, ad ogni prova riesce a migliorare alla grande, superando le altre concorrenti; trovando la modella russa molto brava e coraggiosa nella bachata. Mariotto dice che alcuni passi erano meccanici, ma fatti da Xenia, anche quelli hanno un certo fascino. A Carolyn è piaciuta tantissimo; ma rivolge degli accorgimenti a Raimondo, che quando solleva Xenia dovrebbe essere più sciolto all'altezza del collo; e più attento negli atterraggi; ma a parte questo Carolyn aggiunge che gli altri concorrenti dovrebbero essere un pò preoccupati per i grandissimi passi avanti di Xenia. Ivan Zazzaroni continua a fare il tifo per Xenia, ma le chiede di lasciarsi andare al mondo del ballo; chiedendole di essere un pò più disinvolta. Selvaggia Lucarelli, a tal proposito, si rivolge a Raimondo, dandogli ragione quando dice che anche se Xenia non sa ballare, i sacrifici e l'impegno la ripagano sempre. Raimondo, infatti, aggiunge che Xenia non è talentuosa nel ballo, ma la sua determinazione fa in modo che riesca a dare il meglio di sè, infatti appena apprende una serie di passi non li molla più. La sensuale ballerina russa, dopo gli allenamenti e le sue performance, per Selvaggia si trasforma in una "macchietta"; ed è qui che Xenia chiede la traduzione, per capire meglio a cosa è stata paragonata. La giuria scoppia a ridere, e la blogger, le spiega che sembrerebbe essere un fumetto. Esplosiva, dinamica, una vera bomba sexy; che nella puntata di questa sera dovrà ballare non solo la danza del ventre, ma impegnarsi per l'arrivo della sua mamma, e far vedere a tutti che merita di andare avanti.

