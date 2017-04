ZUCCHERO, MIELE E PEPERONCINO/ Su Iris il film con Lino Banfi

Il film è in onda su Iris in prima serata

ZUCCHERO, MIELE E PEPERONCINO, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 8 APRILE 2017: IL CAST E LE CURIOSITÀ - Zucchero, miele e peperoncino è il film in onda su Iris oggi, sabato 8 aprile 2017 alle ore 21.00. Una commedia italiana diretta nel 1980 da Sergio Martino (Tutti i colori del buio, Giovannona Coscialunga disonorata con onore, L'allenatore nel pallone) ed interpretata da Lino Banfi (Vieni avanti cretino, Occhio malocchio prezzemolo e finocchio, Fracchia la belva umana), Edwige Fenech (L'insegnante, La signora gioca bene a scopa?, La soldatessa alle grandi manovre), Renato Pozzetto (Il ragazzo di campagna, Da grande, Le comiche) e Pippo Franco (Ricchi, ricchissimi, praticamente in mutande, Ciao marziano, La sbandata). Zucchero miele e peperoncino si colloca nel filone della commedia sexy, un genere molto in voga negli anni '70 e '80 come evoluzione disimpegnata e farsesca della commedia italiana. Questi film avevano facile preda su un pubblico alla ricerca di facile divertimento grazie a battute spesso volgari e scene scollacciate interpretate da attrici come Edwige Fenech o Gloria Guida, diventate delle vere icone di questo genere cinematografico. Questi film, girati spesso in economia, non furono mai molto considerati dalla critica per la loro povertà di contenuti, le trame e le situazioni ripetitive e la loro estetica poco curata. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

ZUCCHERO, MIELE E PEPERONCINO, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 8 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film è suddiviso in tre episodi, raccontati da altrettanti imputati in un tribunale di Roma. Nel primo Valerio Milanese (Lino Banfi), a causa di un errore nelle foto segnaletiche della polizia, viene scambiato per Matteo Pugliese, un killer ricercato. Alle sue costole si piazza anche Amalia Passalacqua (Edwige Fenech), una giornalista alla ricerca di uno scoop che cercherà di blandirlo in cambio di un'intervista, finendo solo per peggiorare la situazione del povero Valerio. Giuseppe Mazzarelli (Pippo Franco) è un laureato in lingue che non riesce a trovare lavoro. Pur di sbarcare il lunario si finge una domestica e trova un impiego presso un macellaio (Duilio Onorato). Quando la moglie ne scopre la vera identità, invece di denunciare Giuseppe inizia una relazione con lui. Il marito finirà per scoprirli, però, ben presto. Plinio Carlozzi (Renato Pozzetto) è un taxista che viene coinvolto in un rapimento da un gruppo di siciliani. Lo scopo è rapire una ragazza (Patrizia Garganese) per costringerla a sposare il suo fidanzato che lei non ama. Plinio si impegna ad aiutarla, anche perchè si innamora della ragazza al primo sguardo.

