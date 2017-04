ANTONIO CANNAVACCIUOLO/ Svelerà i segreti della sua cucina? (Che fuori tempo che fa, 9 aprile 2017)

Antonino Cannavacciuolo a Che tempo che fa

ANTONIO CANNAVACCIUOLO, LO CHEF E’ OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 9 APRILE 2017) - Che fuori tempo che fa, la trasmissione condotta da Fabio Fazio, ospiterà in studio il celeberrimo chef Antonino Cannavacciuolo. I palinsesti televisivi, con frequenza sempre maggiore, propongono una programmazione che comprende puntate dedicate alla cucina amatoriale o professionale. In questo contesto si inserisce la figura di Cannavacciuolo, particolarmente amata dal pubblico. Durante la puntata della trasmissione di Fazio, sicuramente, il cuoco partenopeo fornirà alcuni consigli operativi ma lo farà sempre con la simpatia che lo contraddistingue. Cannavacciuolo incarna l'emblema del personaggio classico che ci si aspetta di trovare nella cucina di un ristorante di lusso dove si mangia bene. Insieme alla professionalità, infatti, la sua figura fisicamente imponente, si combina con un carattere che, oltre ad apprezzare l'elaborazione professionale degli alimenti, non disdegna affatto la tradizione, comprese le usanze e le pietanze più umili, preparate e presentate come vuole il folklore popolare, soprattutto se si tratta di piatti di pesce o comunque di provenienza campana. La tipica pacca energica sulla spalla di incoraggiamento che Cannavaciuolo distribuisce agli aspiranti chef, è diventata un rito a cui è impossibile sottrarsi. Le critiche, anche aspre e dure, infatti, terminano sempre con uno stimolo a migliorare, potendo trasformare anche un locale trasandato in un ambiente accogliente con un menù da favola.

ANTONIO CANNAVACCIUOLO, LO CHEF E’ OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO: DALLA CUCINA AL CALCIO (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 9 APRILE 2017) - Recentemente Antonino Cannavacciuolo ha partecipato a moltissime trasmissioni televisive su tutti i canali del digitale e delle piattaforme satellitari. In particolare lo abbiamo apprezzato visibilmente emozionato nello studio di "C'è posta per te", il programma condotto da Maria De Filippi. A chiamarlo era stata la madre di un giovane pizzaiolo che, a seguito della scomparsa del padre, si era sobbarcato l'onere di mantenere la famiglia. Cannavacciuolo, senza ipocrisia, si è commosso, proprio perché la cucina, in questo caso, aveva espresso una funzione che andava ben oltre la professionalità, con una finalità addirittura sociale di primissimo rispetto. Guardando ad argomenti più leggeri, Cannavacciuolo è anche un tifoso di calcio. Prima dell'incontro tra Napoli e Juventus aveva rilasciato un'intervista al quotidiano "La gazzetta dello sport" dove faceva molte similitudini tra la cucina, gli allenatori e i personaggi di uno dei match più importanti della stagione calcistica. Non poteva non parlare anche del giocatore Gonzalo Higuain, ceduto ai bianconeri dopo l'avventura a Napoli. Cannavacciuolo ha detto che lo avrebbe lasciato senza mangiare, cioè senza paragonarlo ad alcuna pietanza, perché parlarne male e fischiarlo, cosa che poi è avvenuta, avrebbe potuto sol caricarlo ed esaltarlo. Inutile dire che Cannavacciulo è tifoso, ovviamente, del Napoli.

ANTONIO CANNAVACCIUOLO, LO CHEF E’ OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO: LA PASSIONE PER LA CUCINA (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 9 APRILE 2017) - Antonino Cannavacciuolo ha lavorato nei migliori ristoranti francesi, a Strasburgo, ma anche a Caprie in molti luoghi del territorio sorrentino. Come chef ha il prestigioso riconoscimento delle 2 stelle Michelin (una ottenuta nel 2003 e l'altra nel 2006). Inoltre la guida di Gambero Rosso gli ha attribuito 3 forchette. In TV dal 2013 si occupa per 3 consecutive edizioni della conduzione di "Cucine da incubo" sul canale Fox Life di Sky. La quarta edizione, invece è in onda sul canale Nove. Dopo essere stato ospite nella quarta serie di Master Chef è diventato giudice fisso della trasmissione, insieme al trio Bastianich, Cracco, Barbieri.

