amici 2017 registrazione serale, squadra bianca e squadra blu

Amici 2017 serale, ed. 16 anticipazioni registrazione 15 Aprile (quarta puntata): chi sarà eliminato?

C'è grande attesa per la nuova registrazione del serale di Amici 2017. Giungiamo infatti al quarto serale e l'atmosfera inevitabilmente si surriscalda, soprattutto in vista di nuove polemiche. Se gli animi nella squdra Bianca sembrano infatti essersi rasserenati, soprattutto vista la vittoria dell'ultima puntata, in studio le scintille tra rivali sono sempre più presenti e lo saranno anche nella nuova registrazione. Inevitabilmente la personalità di Morgan ha avuto e continua ad avere una grossa influenza sui ragazzi, che non sempre hanno apprezzato le sue scelte; per questo stavolta potrebbe toccare di nuovo a loro perdere un elemento. Ricapitolando, i Bianchi hanno ancora in squadra per il ballo Sebastian e Oliviero, per il canto Mike Bird, Thomas e Shady. Da questo punto di vista potrebbe essere un cantante al dover lasciare la scuola, secondo una possibile strategia di Morgan e dei due professori Alessandra Celentano e Boosta.

Amici 2017 serale, ed. 16 anticipazioni registrazione 15 Aprile: squadra Blu alle strette, rimarranno in tre? (quarta puntata)

Se per i Bianchi potrebbe essere uno tra Mike Bird, Thomas e Shady a lasciare per sempre la scuola di Amici 2017, per i Blu la possibilità di perdere nuovamente potrebbe essere un colpo davvero molto duro. La squadra capitanata da Elisa ha perso non uno ma due elementi - Michele e Vittoria Markov - e se ne perdesse ancora un altro lascerebbe la squadra in soli tre elementi. In gara rimangono Cosimo e Andrea per la danza e Federica e Riccardo per il canto: chi potrebbe uscire se toccasse a loro perdere la quarta puntata? Federica e Riccardo appaiono intoccabili visto il grande apprezzamento che riscontrano nel pubblico e anche nei giudici; appare quindi più facile che tocchi a un ballerino "sacrificarsi". Cosimo è sicuramente una delle sorprese di questo serale, ma potrebbe davvero essere preferito ad Andreas? Sono in molti a desiderare che il ballerino arrivi finalmente alla finalissima, che questo desiderio gli assicuri un'ulteriore salvezza dal possibile ballottaggio?

Amici 2017 serale, ed. 16 anticipazioni registrazione 15 Aprile: le squadre (quarta puntata)

Nella nuova registrazione del serale di Amici si sfideranno la squadra bianca di Morgan e la squadra blu di Elisa. Tra i bianchi troviamo i cantanti Shady, Thomas e Mike Bird e i ballerini Sebastian e Oliviero. Nei Blu, invece, abbiamo i cantanti Federica Carta e Riccardo Marcuzzo e i ballerini Cosimo Barra e Andreas Muller. A giudicare le esibizioni dei ragazzi saranno come sempre Eleonora Abbagnato, Ambra Angiolini, Ermal Meta e Daniele Liotti. Chi sarà, invece, il quinto giudice? Dopo Luca Zingaretti, Matt Dillon e Marco Bocci, alla corte di Maria De Filippi arriverà una nuova star di Hollywood?

© Riproduzione Riservata.