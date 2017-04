BALLANDO BATTE AMICI/ E Selvaggia Lucarelli infierisce: “La De Filippi è l’unica che vince anche quando perde!

Ballando vs Amici di Maria De Filippi

BALLANDO VS AMICI, SCONTRO A COLPI DI SHARE (E COMUNICATI): SELVAGGIA LUCARELLI INFIAMMA LE POLEMICHE - Ballando con le stelle batte Amici e scoppia la polemica sui social. Dopo la diffusione dei dati Auditel si è acceso il duello tra Rai e Mediaset, ma quando il caso sembrava andare in archivio ecco il botta e risposta tra Selvaggia Lucarelli e la portavoce di Maria De Filippi. Nella sfida degli ascolti ha vinto il programma condotto da Milly Carlucci, che ha raccolto 3 milioni e 794 milioni di spettatori, facendo registrare uno share del 19,85%. La Rai, dunque, ha affermato in una nota che Ballando con le stelle è stato il programma più visto ieri, ma Mediaset ha risposto evidenziando gli «ottimi ascolti per Amici, leader della prima serata target 15-64 anni con il 21.05% di share e 3.621.000 spettatori totali». Con un comunicato Amici ha rincarato la dose, spiegando che il programma di Maria De Filippi ha superato Ballando con le stelle anche nel dato di permanenza sui diversi target e sui social. I telespettatori sono rimasti incollati per 34.65 minuti medi, mentre gli "avversari" hanno attirato i telespettatori per 31.90 minuti medi. Sul pubblico attivo 15-64 anni, invece, Amici ha ottenuto uno share del 21,05%, a differenza di Ballando con le stelle che si è arrestato al 13,70%. Il programma ha ribadito di essere «imbattibile sui social dove conquista come sempre la vetta dei trend topic italia e mondo» e di aver portato a casa «la leadership del pubblico più difficile da convincere al sabato sera: quello dei ventenni».

BALLANDO VS AMICI, SCONTRO A COLPI DI SHARE (E COMUNICATI): IL COMMENTO DI SELVAGGIA LUCARELLI - La battaglia tra Ballando con le stelle e Amici - e quindi tra Rai e Mediaset - non è terminata dopo i rispettivi comunicati. Il capitolo è stato riaperto da Selvaggia Lucarelli, uno dei giudici del programma di Milly Carlucci. La famosa blogger ha replicato all'ufficio stampa di Amici, definito «unico programma al mondo che che vince anche quando perde». Il riferimento all'analisi dettagliata dei dati è evidente. Nella lunga lettera la Lucarelli non ha mancato di criticare Elisabetta Soldati per il trionfalismo con cui commenta le vittorie dei suoi programmi. E ha poi rincarato la dose: «Se i giovani sono pregiati e attivi, gli over 65 sono dei vecchi merdosi?», chiede la blogger, a cui i conti non tornano. «Hai sempre vinto, nessuno ha mai fiatato. Sei brava, fai ascolti, nessuno ti batte mai. Per una volta succede. E stacce. Sorridiamo, è TV, mica il fronte libico», ha scritto Selvaggia Lucarelli su Facebook.

