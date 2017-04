BELEN RODRIGUEZ/ News: il suo avvocato replica alle accuse di Corona (oggi, 9 aprile 2017)

Belen Rodriguez

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: L’AVVOCATO REPLICA A CORONA (OGGI, 9 APRILE 2017) – In queste ultime settimane, la showgirl argentina Belen Rodriguez si è ritrovata impelagata in diverse vicende e polemiche partendo dalle critiche mosse sui social al riguardo del suo modo di essere mamma fino ad arrivare alle dichiarazioni rese dal suo ex compagno Fabrizio Corona nell’ambito del processo a suo carico. Nello specifico Corona parlando dell’origine dei circa 1,7 milioni di euro trovati nascosti in un controsoffitto ha evidenziato essere compensi di serate e campagne di lavoro tra gli anni 2008 e 2012. L’ex re dei paparazzi ha rimarcato: “Nel 2009, quando con Belen siamo diventati una coppia mediatica eccezionale, come Bonnie e Clyde eravamo, tutto quello che toccavamo diventava oro, guadagnavamo cifre folli”.

Dichiarazioni che non sono piaciute a Belen che per bocca del proprio avvocato ha fatto sapere: “Non c’è alcun collegamento tra i guadagni in nero che il signor Corona riferisce di aver conseguito e la persona della signora Rodriguez. Le sue dichiarazioni sono state maliziosamente poste in relazione al pittoresco accostamento alla figura di Bonnie e Clyde al fine di offrire un’immagine di tale legame al tempo stesso iconica ed evocativa”. Per l’avvocato il riferimento è stato ‘evidentemente utilizzato solo come termine di paragone al quale rapportare l’immensità notorietà conseguita dalla coppia in quel periodo.

