Bianco e Nero

BIANCO E NERO, ANTICIPAZIONI DEL 9 APRILE 2017: EMANUELE MORGANTI, MARIO BIONDO, MARCO PRATO E GLI ALTRI CASI DI CRONACA NERA - Bianco e Nero ritorna nella prima serata di La7 con una nuova puntata sugli approfondimenti di cronaca italiana. Verrà fatto un focus sui grandi delitti che hanno sconvolto l'opinione pubblica, con uno sguardo anche verso la recente tragedia di Alatri. L'omicidio di Emanuele Morganti ha messo in ginocchio l'intera cittadina, dove in questi giorni continua a salire la tensione. In previsione di una giustizia privata da parte della famiglia Morganti, gli inquirenti hanno disposto nei giorni scorsi il ritiro di tutte le armi in suo possesso. In queste ultime ore, si potrebbe rivelare significativa la deposizione di Franco Castagnacci, padre di Mario Castagnacci e Paolo Palmisani, indicati dai testimoni come i principali fautori del pestaggio e del delitto di Emanuele Morganti. Si parlerà anche del delitto di Yara Gambirasio, in attesa dell'appello che vedrà ancora una volta sul banco degli imputati Massimo Bossetti. In studio sarà presente come ospite la madre del muratore di Mapello, Ester Arzuffi, che interverrà riguardo al suo ruolo nella vicenda ed in difesa del figlio. In studio saranno presenti inoltre Giulia Bongiorno, Luisella Costamagna, Luca D'Auria, Grazia Longo, Bruno Rossi, Ezio Denti, Massimo Lugli, Santa D'Alessandro, Sara Menafra e Franca Murialdo.

BIANCO E NERO, ANTICIPAZIONI DEL 9 APRILE 2017: EMANUELE MORGANTI, MARIO BIONDO, MARCO PRATO E GLI ALTRI CASI DI CRONACA NERA - Nella puntata di questa sera di Bianco e Nero si parlerà anche della strage di Erba, in seguito alle ultime rivelazioni di Olindo Romano. Quest'ultimo, come sottolinea La Repubblica, ha richiesto l'apertura del caso tramite i propri legali. La contestazione riguarda proprio la confessione della strage messa in atto ai danni della famiglia Castagna, che a suo dire sarebbe stata strappata con la finta promessa che fosse l'unico modo per assicurare la libertà alla moglie Rosa Bazzi. Bianco e Nero si concentrerà anche sulla morte di Mario Biondo, il fotografo di Palermo morto in circostanze sospette in Spagna, e del giallo sulle morti di Martina Rossi e Giacomo Nicolai, entrambi presunti suicida. Focus anche su Marco Prato ed il processo per la morte di Luca Varani, di cui è accusato anche il presunto complice Manuel Foffo. Il programma di La7 approfondirà anche il processo Mafia Capitale mettendo in luce in particolare il ruolo di Massimo Carminati. Intanto è ancora caccia a Igor Vaclavic, rinominato "Igor il russo", su cui pende un mandato di cattura europeo e considerato il presunto assassino di Davide Fabbri, oltre che di una guardia volontaria del ferrarese. L'uomo, stando agli ultimi aggiornamenti del Corriere della Sera, è braccato in queste ore da un dispiegamento significativo delle forze dell'ordine, che ha messo in campo 800 agenti e poliziotti delle forze speciali.

