Beautiful / Anticipazioni americane 10 - 14 aprile: Bill acquista lo stabile della Spectra Fashions?

Beautiful

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE 10-14 APRILE: BILL FA LA SUA PROPOSTA A C.J - Sarà una settimana davvero avvincente quella che attenderà i telespettatori americani di Beautiful dal 10 al 14 aprile. Si riparlerà infatti degli intrighi di Bill per acquistare il palazzo nel quale si trova la Spectra Fashion. C.J. aveva concesso sei mesi alla sua famiglia per risollevare le sorti della casa di moda prima di vendere tale attività, ma per il momento Sally e compagne sono ancora molto lontane dal ritrovare il successo di un tempo a causa di un vero talento nelle loro creazioni. I bozzetti rubati alla Forrester Creations potrebbero però ridare nuove speranze alla loro attività, il tutto mentre Bill rialzerà la posta, facendo una nuova proposta al figlio di Sally (l'unica e originale) e Clark. La sua offerta sarà particolarmente appetitosa, e non si limiterà al denaro. Nel frattempo il magnate dell'editoria cercherà anche di rovinare il marchio Spectra, pubblicando nelle sue riviste nuove recensioni negative su di esso. E lo farà a pochi giorni dalla tanto attesa sfilata...

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE 10-14 APRILE: THOMAS DISTRUTTO, ERA VERO AMORE? - Non ci saranno solo problemi economici da risolvere all'interno della famiglia Spectra. Nelle puntate americane di Beautiful della prossima settimana, infatti, Sally sarà suo malgrado costretta a porre fine alla sua relazione con Thomas, convinta che lo stilista si arrabbierà quando verrà a sapere che i suoi bozzetti sono stati rubati. Con il cuore infranto, il ricco rampollo Forrester, non riuscirà a trovare una giustificazione a questo gesto insensato e qualsiasi domanda resterà prima di risposta. Tra lui e Sally ci saranno vari tentativi di riavvicinamento, ma almeno per ora la Spectra resterà ferma sulle sue intenzioni: concentrarsi al massimo nell'attività di famiglia per dare vita ad una sfilata di grande successo. E considerando la bellezza dei bozzetti rubati, difficilmente l'evento che si celebrerà nel fine settimana potrà essere un fallimento! Ma come reagirà Thomas quando scoprirà la verità?

© Riproduzione Riservata.