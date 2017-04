C'E' POST@ PER TE/ Su La5 il film con Tom Hanks e Meg Ryan (oggi, 9 aprile 2017)

C'è post@ per te, film prima serata

C'E' POST@ PER TE, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 9 APRILE 2017: IL CAST - C'è post@ per te, il film in onda su La5 oggi, domenica 9 aprile 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere commedia sentimentale dal titolo originale You’ve Got Mail, realizzata in America nel 1998 e diretta dal regista Nora Ephron con il soggetto scritto da Miklos Laszlo e sceneggiatura adattata dalla stessa regista in collaborazione con Delia Ephron. Nel cast sono presenti grandi nomi del cinema hollywoodiano come Tom Hanks, Meg Ryan, Greg Kinnear, Parker Posey, Jean Stapleton e Steve Zahn. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

C'E' POST@ PER TE, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 9 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film è ambientato a New York e narra le vicende di una donna di nome Kathleen Kelly (Meg Ryan) e di un uomo di nome Joe Fox (Tom Hanks) i quali lavorano e vivono quasi nelle vicinanze frequentando anche gli stessi locali. Tuttavia i due non si sono mai incontrati di presenza, il loro primo incontro avviene in chat. I due iniziano a parlare e a conoscersi e così nasce una bella amicizia tuttavia rimanendo anonime le reali identità e cioè che Kathleen è una donna molto solare che gestisce una libreria che ha ereditato dalla sua famiglia, Joe invece è il proprietario di una importante catena di librerie di New York e che ha intenzione di costruire proprio in prossimità del suo piccolo negozio uno dei suoi franchising. Nonostante i due continuano a scriversi, non conoscono le rispettive vite, ma si incontrano realmente per caso nella libreria della donna e poi ad una festa di beneficenza nella quale Kathleen viene a sapere che Joe è il famoso Joe Fox che probabilmente sarà la causa dei suoi cattivi affari. Tra i due nasce immediatamente una forte antipatia. Nel frattempo però sia la donna che l’uomo continuano a scriversi lettere e tra di due nasce un’importante legame, si sentono molto affini e riescono a parlare di ogni cosa. Un giorno però decidono che sia arrivato il momento di incontrarsi. Tuttavia, quando arriva all’appuntamento Joe riconoscendola finge di non essere lui Joe ma solo un suo amico, l’incontro va però male e i due finiscono per litigare. Kathleen continua a scrivere le sue lettere e Joe le risponde non rivelandole ancora la verità. A causa però dell’apertura della libreria Fox, la donna chiude il suo negozio, Joe allora decide di andarla a trovare a casa ed iniziare a conoscerla. Finalmente però i due svelano le proprie identità rivelando il proprio amore.

© Riproduzione Riservata.