CARLA SIGNORIS/ Il suo segreto di felicità (Che tempo che fa)

Foto Carla Signoris

CARLA SIGNORIS AL CINEMA CON LASCIATI ANDARE (CHE TEMPO CHE FA, 9 APRILE) - E' una delle attrici comiche più apprezzate della sua generazione ed è sposata con il mattatore di Nove Maurizio Crozza. E' Carla Signoris, attrice di molti film di successo come Maschi contro Femmine che torna nelle sale con una commedia brillante al fianco di Toni Servillo. La Signoris sarà la protagonista di Lasciati Andare di Francesco Amato e nell'opera presterà il volto a Giovanna, l'ex moglie del personaggio principale Elia, la quale vive nell'appartamento di fonte. Elia tiene a distanza tutti nella sua vita e anche la moglie. Cambierà qualcosa nel loro rapporto quando l'uomo si iscriverà in palestra? La Signoris non è nuova a ruoli di moglie, lei che è sposata da oltre vent'anni con Crozza e di cui dice che è simpatico ma anche uno "stanca cervelli". I due si sono conosciuti sui banchi di scuola ed è stata lei stessa a consigliargli di intraprendere la carriera di attore, come dichiarato a Grazia lo scorso Dicembre. "Il primo bacio ce lo siamo dati a 20 anni ma ci siamo messi insieme a 30" diceva l'attrice. Il suo segreto per far durare un matrimonio è quello è di crederci sempre anche nei momenti meno facili perché ne vale la pena. Sarà così anche per il suo ruolo in Lasciati Andare?

CARLA SIGNORIS, IL SUO SEGRETO DI FELICITA' (CHE TEMPO CHE FA, 9 APRILE) - A Io Donna, Carla Signoris ha rilasciato una toccante intervista parlando di un ingrediente a suo dire fondamentale e cioè la gentilezza, capace di affrontare anche lo stress. Secondo l'attrice, questa è contagiosa e se ne accorge tutti i giorni, se sorridi a qualcuno questi se ne ne accorge e ricambia. "Tento di essere una persona gentile e spero lo siano anche i miei figli mentre se fai il prepotente inneschi una spirale di maleducazione e rabbia da cui è difficile uscire" dichiara. Nella vita, secondo la comica, bisogna sempre dare spazio al noi e non all'io e sdrammatizzare i problemi personali, prendendoli con leggerezza. Inoltre, a casa Crozza-Signoris il buonumore non manca senz'altro anche se, ammette, per sopportare il marito ci vogliano le spalle grosse. I due attori hanno due figli, Giovanni e Pietro, e la Signoris ha di recente affermato come li spinga a non accontentarsi ma a rischiare per ottenere il massimo anche se si definisce una mamma di "pasta frolla".

CARLA SIGNORIS, IL RUOLO CHE HA NEL CUORE (CHE TEMPO CHE FA, 9 APRILE) - Nella vita di Carla Signoris non c'è solo la recitazione ma nello scorso autunno ha prestato la voce a uno dei personaggi dei classici Disney più amati di sempre e cioè Alla ricerca di Dory. Per la donna questa è stata una grandissima occasione. All'epoca dell'uscita del film dichiarà come ci fosse tutto di lei in Dory, somigliandole perfino fisicamente. Dory è un pesciolino che finisce per sbaglio in un Centro Oceanografico dove curano la fauna marina per poi rimetterla in libertà e la Signoris, col suo lavoro, è riuscita a descrivere nel pieno il senso di smarrimento del personaggio. "Sorride alla vita, è fiduciosa e si stupisce del mondo". Un ruolo importante che potrebbe essere a tutti gli effetti il più bello della sua carriera iniziata nel 1980, collaborando con registi del calibro di Elio Petri e Antonio Calenda.

© Riproduzione Riservata.