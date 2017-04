CHE DIO CI AIUTI 3/ Anticipazioni 9 aprile 2017: Guido ha un figlio di cui non sapeva nulla?

Francesca Chillemi (LaPresse)

CHE DIO CI AIUTI 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA 9 APRILE 2017: MARGHERITA NEL DUBBIO

Nuove repliche della terza stagione di Che Dio ci aiuti 3 attendono il pubblico della prima rete nazionale in prime time. Oggi, domenica 9 aprile 2017, verranno trasmessi gli episodi dal titolo “Genitori” e “Solo un gioco”. Le anticipazioni riguardano come sempre tutti i volti protagonisti al Convento degli Angeli Custodi: per Margherita, dopo il terribile lutto subito a causa della morte di Emilio, sembra essere arrivato il momento di tornare a lavorare, riprendere la routine tra pazienti, terapie e corsie dell’ospedale. Ma la giovane, interpretata da Miriam Dalmazio, non si sente affatto pronta per questo passo, e ben presto ciò diventerà chiaro agli occhi di tutti. Alla fine, Margherita non potrà far altro che lasciare la piccola Anna e riprendere a lavorare: di nuovo in pista, ci sarà un altro affascinante (anche se un po’ scorbutico) incontro per lei… Di chi si tratta?

CHE DIO CI AIUTI 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA 9 APRILE 2017: IL FIGLIO DI GIUDO

Guido Corsi ha un figlio di cui non sapeva nulla? Sarà uno shock, naturalmente, sia per Rosa che per Azzurra, ma la notizia che il giovane Stefano porterà in convento è proprio questa. Il ragazzino racconterà che sua madre è Camilla, una studentessa con la quale - in effetti - Guido ha avuto una relazione diversi anni prima: è chiaro che Suor Angela non potrà non impicciarsi in tutta la faccenda, anche partendo dal presupposto che si tratta di una novità decisamente sconvolgente per l’avvocato. Insieme, i due capiranno però che Stefano in realtà non è figlio di Guido, ma non per questo ha meno bisogno di aiuto. Una brutta situazione familiare lo ha spunto ad allontanarsi, e i due volti di Che Dio ci aiuti faranno in modo che possa tornare a casa sereno.

CHE DIO CI AIUTI 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA 9 APRILE 2017: ALICE SCOPRE LA VERITÀ

Alice è rimasta piuttosto in sospeso nei pensieri di Nina, durante le ultime puntate di Che Dio ci aiuti 3 trasmesse in replica sulla prima rete nazionale: che abbia una cotta per Gregorio è ormai palese, come farà dunque a confessarle che ha iniziato una relazione con il bel professore? Nina ha scelto di tirare la cinghia, ed evitare l’argomento: proprio stasera, però, la cinghia si spezzerà eccome, e tutta la verità sul loro rapporto verrà a galla. Inutile dire che Alice ci rimarrà malissimo: aveva ormai iniziato a fidarsi di Nina, condividendo moltissimi momenti sia in convento che a scuola: per lei sarà una batosta difficile da digerire, che la potrebbe portare a compiere anche qualche scelta sbagliata.

