CHE TEMPO CHE FA/ Ospiti e anticipazioni: Toni Servillo e Matteo Achilli (puntata 9 aprile 2017)

CHE TEMPO CHE FA, OSPITI E ANTICIPAZIONI PUNTATA 9 APRILE 2017: TONI SERVILLO E MATTEO ACHILLI - Nuovo appuntamento e nuovi ospiti su Rai 3 a Che tempo che fa. I primi nomi annunciati per la serata di oggi, domenica 9 aprile 2017, sono quelli di Toni Servillo e Carla Signoris. I due attori saranno protagonisti nella nuova commedia di Francesco Amato, nelle grandi sale a partire dal prossimo 13 aprile: “Lasciati andare”. Servillo, nel film, interpreta i panni di uno psicanalista che anno dopo anno sembra aver progressivamente alzato un muro di indifferenza e monotonia nei confronti di tutti i suoi pazienti. Nel film anche Giacomo Poretti, nei panni di uno di questi ultimi. Ma Servillo e Carla Signoris - che vestirà invece i panni dell’ex moglie del protagonista - non saranno certo gli unici volti pronti a discutere di cinema all’interno dello studio guidato da Fabio Fazio. Ci sarà infatti Matteo Achilli, ideatore del portale Egomnia, la cui storia sta per essere portata in scena grazie alla pellicola “The startup”: un lavoro prodotto da Luca Barbareschi - anch’egli in studio - e diretto da Alessandro D’Alatri. Le sorprese, nell’access prime time di Rai 3, non sono però concluse: Che tempo che fa, infatti, si prepara ad aprire le porte al grande regista e sceneggiatore (premio Oscar per il film “Mediterraneo”) Gabriele Salvatores, accompagnato da Riccardo Chailly: insieme i due hanno riportato in scena la grande opera del compositore di Pesaro Gioacchino Rossini, “La gazza ladra”. Ultimi, ma non certo per importanza, ci saranno anche i componenti della band statunitense Marian Hill: si esibiranno sulle note del loro singolo “Down”?

CHE FUORI TEMPO CHE FA, OSPITI E ANTICIPAZIONI PUNTATA 9 APRILE 2017: ANTONINO CANNAVACCIUOLO E MAX GAZZÈ - La musica avrà spazio anche durante il consueto appuntamento con Che fuori tempo che fa stasera: dopo l’ospitata dei Marian Hill, infatti, farà capolino il cantautore romano Max Gazzè, che lo scorso 3 aprile è partito con il suo Tour Alchemaya, dal Teatro dell’Opera di Roma. Un’occasione, quella di oggi nello studio di Fabio Fazio, per raccontare lo show e tutto il lavoro che c’è stato dietro. Tra cinema e musica spunterà poi anche la cucina, con Antonino Cannavacciuolo, reduce della sua seconda edizione come giurato a MasterChef Italia e della prima a Celebrity MasterChef (quest’ultimo si è concluso lo scorso giovedì, con la vittoria di Roberta Capua). Si ritorna al mondo del grande schermo con Matilda De Angelis, recentissima candidata al David di Donatello nella categoria Miglior attrice protagonista (in “Veloce come il vento”). Da non dimenticare, infine, i nomi di Matilde Gioli - protagonista della nuova fiction “Di padre in figlia” in programma prossimamente su Rai 1 - e dello sciatore alpino Dominik Paris.

